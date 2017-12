Fußball-Bundesliga BVB rettet Punkt in Überzahl, Leipzig geht in Hoffenheim unter

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

BVB-Trainer Peter Bosz stand vor Beginn enorm unter Druck. Bereits nach fünf Minuten musste der Niederländer den ersten Rückschlag verkraften: Maximilian Philipp verletzte sich schwer am Knie und wurde durch André Schürrle ersetzt. Dortmund wirkte in der Folge verunsichert und hatte Glück, dass Roman Bürki Schüsse von Sven Bender (12. Minute) und Julian Brandt (14.) parierte. Insgesamt stand die Borussia schlecht, das rächte sich beim 0:1: Neven Subotic patzte, Kevin Volland rannte alleine auf Bürki zu und traf im vierten Spiel in Folge (30.).

Kurz vor der Halbzeit sah Leverkusens Verteidiger Wendell nach einem brutalen Foul an Gonzalo Castro die Rote Karte (41.), der Nationalspieler wurde ebenfalls verletzt ausgewechselt, für ihn kam Shinji Kagawa (43.). Im zweiten Durchgang zog sich Leverkusen in Unterzahl zurück, ließ allerdings kaum Chancen des Gegners zu. Dortmund rannte an und musste sich bis zur 73. Minute gedulden, bis der ansonsten unauffällige Andrij Jarmolenko eine Vorarbeit von Schürrle verwertete. Dabei blieb es, trotz einiger guter Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dortmund wartet seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg und ist mit 22 Punkten Sechster.

FC Bayern - Hannover 96 3:1 (1:1)

Schiedsrichter Guido Winkmann hatte in der ersten Hälfte Schwerstarbeit zu verrichten: Erst musste er das 2:0 der Bayern durch Robert Lewandowski (24. Minute) aufgrund einer Abseitsposition annullieren, wenige Minuten später ließ er Niclas Füllkrug den Elfmeter zum 1:1 wiederholen; einige Hannoveraner waren bereits vor Ausführung in den Strafraum gelaufen. Den zweiten Versuch parierte Bayern-Keeper Sven Ullreich (28.). Keine Diskussion gab es bei den Kopfballtreffern von Arturo Vidal (17.) und dem Ausgleich zum 1:1 von Charlie Benschop (35.). Kingsley Coman erlöste die Münchner mit seinem Treffer in der 67. Minute, Lewandowski erhöhte per Foulelfmeter (87.) auf 3:1. Dazu trafen die Gastgeber durch Vidal (8.), Thomas Müller (45.+1) und James (54.) dreimal nur Pfosten beziehungsweise Latte des 96-Tores.

Hoffenheim - RB Leipzig 4:0 (1:0)

Nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen in Braga (1:3) und Hamburg (0:3) ging Hoffenheim früh in Führung. Nadiem Amiri schloss einen sehenswerten Konter erfolgreich ab (6.). Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte die TSG gegen harmlose Leipziger, doch der Treffer von Mark Uth wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt (34.). Mehr Glück hatte dann Serge Gnabry: Die Leihgabe des FC Bayern sorgte mit seinem Tor in der 52. Minute für die Vorentscheidung - und legte kurz darauf spektakulär nach: Gnabry traf aus rund 45 Metern, nachdem Timo Werner ein Fehlpass unterlaufen war (62.). Kurz vor dem Abpfiff traf Uth zum Endstand (87.)

Werder Bremen - VfB Stuttgart 1:0 (1:0)

Ein schnell ausgeführter Freistoß von Fin Bartels brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße: Kurz vor dem Halbzeitpfiff reagierte der Offensivmann am schnellsten und passte den Ball zu Max Kruse, der Ron-Robert Zieler mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck überwand (45. Minute). Für Bremens neuen Trainer Florian Kohfeldt war es nach dem 4:0 gegen Hannover 96 der zweite Erfolg im zweiten Heimspiel. Werder ist nun bis auf einen Punkt an die auf Relegationsrang sechzehn liegenden Freiburger herangerückt.

Mainz 05 - Augsburg 1:3 (0:2)

Was wäre der FC Augsburg ohne Michael Gregoritsch? Der Österreicher, der im Sommer vom HSV kam, brachte sein Team in der 22. Minute nach einem Pass von Philipp Max in Führung und erzielte bereits sein siebtes Saisontor. Zudem holte er in der 43. Minute nach einem Torwartfehler von Robin Zentner einen Strafstoß heraus, den Alfred Finnbogason souverän verwandelte. Das 1:2 durch Gerrit Holtmann (85.) in der Schlussphase beantwortete Finnbogason auf der anderen Seite (86.). Augsburg ist nach dem sechsten Erfolg in der laufenden Saison nun Siebter, Mainz liegt drei Punkte vor dem Relegationsplatz.