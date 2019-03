Dortmund-Sieg gegen Wolfsburg Die Dusel-Borussen

Es kann nicht mehr lange dauern, dann wird auf Internetseiten und ins laufende Fernsehbild ein Countdown eingerichtet werden. Mario Götze zählt auch schon die Stunden, bis er mit Borussia Dortmund beim FC Bayern antritt. "Es wird sehr, sehr geil", sagte der Mittelfeldspieler des BVB, kurz nachdem sich die Voraussetzungen für das Topspiel am kommenden Samstag (18:30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: Sky) grundlegend geändert hatten.

Der eigene 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg und das Unentschieden der Münchner in Freiburg bescherten den Dortmundern die Tabellenführung mit einem Vorsprung von zwei Punkten - und vor allem auch das, was sich im Süden schon wieder gemütlich gemacht hatte: das berüchtigte Momentum. Es klang schon recht überzeugt, vor allem war es sehr laut, wie die glückseligen Fans des BVB davon sangen, dass ihr Verein Deutscher Meister werde.

Es wurde auch noch ein Klassiker gesungen. Irgendetwas mit Hosen habe es zu tun gehabt, sagte Axel Witsel. Er hoffte, dass ihm das in der Kabine noch genauer erklärt werde. Inzwischen wird Witsel wissen, dass von den Lederhosen die Rede war, die den Bayern gefälligst auszuziehen seien.

"Favre-Time"

Ganz gewiss darf von einer Euphorie gesprochen werden, die Dortmund am Samstag ergriff. Vier von 94 Minuten des Spiels reichten, um sie auszulösen. Es war die Nachspielzeit in einer bis dahin zähen und langweiligen Partie.

Manchester United war unter Trainer Sir Alex Ferguson für späte Tore berühmt geworden. "Fergie-Time" wurde die Nachspielzeit daher von den Engländern genannt, Bewunderung und Verachtung vereinten sich in dieser Bezeichnung.

Es ist an der Zeit, über die Einführung des Begriffs "Favre-Time" nachzudenken. Acht Tore erzielte der BVB in der Bundesliga bislang unter dem Schweizer Trainer in der Nachspielzeit. Das späteste gelang Paco Alcácer mit einem Freistoß in der 96. Minute zum 4:3 gegen den FC Augsburg. An diesen Moment des Glücks werden sich die Dortmunder erinnert haben, als der Stürmer nun auch gegen den VfL Wolfsburg zur Tat schritt.

Allerdings standen sie auch unter dem Eindruck eines Freistoßes des Spaniers, der ziemlich mittig zwischen Tor und Eckfahne ins Fangnetz flog. Alcácer winkte selbst ab. Es war lange nicht sein Tag, er war wenig am Ball, kaum ins Spiel eingebunden, die kurzen Ablagen landeten meistens beim Gegner. "Ich habe absolut nicht daran gedacht, ihn rauszunehmen. Wir wollten unbedingt gewinnen", sagte Favre trotzig.

Das gelang dank eines ganz leicht abgefälschten und daher kaum zu haltenden Freistoßes (90.+1) und eines zweiten Treffers von Alcácer (90.+4), der technisch die Note "mangelhaft" verdiente, weil sich der Stürmer den Ball zuvor mit dem rechten an den linken Fuß schoss. Drin ist drin.

Momentum und Dusel

Zusammen mit dem Momentum ist auch der Dusel derzeit etwa 600 Kilometer nördlich von München zu finden. "Wir haben oft genug bewiesen, dass wir am Ende noch einen reinmachen", sagte Torwart Roman Bürki, der die späten Treffer aber mehr als Qualität denn als Glück auslegte. So wollte es auch Favre sehen: "Wir bleiben immer ruhig und wissen, dass noch etwas möglich ist. Wichtig ist auch, nicht in einen Konter zu laufen", sagte der Trainer.

Fünf Mal schon durfte er über ein Tor von Alcácer in der Nachspielzeit jubeln, 16 gelangen dem Stürmer insgesamt. Die Quote ist angesichts seiner zuletzt gezeigten Leistungen traumhaft. "Ich nenne ihn nur 'El Matador', den Killer", staunte Witsel über seinen Kollegen, der statistisch alle 60 Minuten trifft. Robert Lewandowski benötigt beim FC Bayern in dieser Saison doppelt so lange.

"Psychologisch ist es für uns gut, als Tabellenführer nach München zu fahren und zu wissen, dass wir die Sache mit einem Sieg ein Stück weit in unsere Richtung schieben können", läutete auch Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Countdown ein.

Bei den Bayern wird vermutlich auch Marco Reus wieder spielen - und damit auch die Freistöße schießen. Der Kapitän meldete sich am Vormittag des Spiels ab, weil bei seiner Freundin die Wehen eingesetzt hatten. "Ich kann das verstehen, das ist wichtiger als Fußball", sagte Favre, an dem die Euphoriewelle - wie zu erwarten - meilenweit vorbei geschwappt war. Auf die Frage, was denn die neue Konstellation für seine Herangehensweise bedeute, antwortete er: "Wir spielen in München, mehr nicht."