Fußball-Bundesliga Reus schießt BVB in letzter Minute zum Sieg gegen Hertha BSC

Borussia Dortmund ist wieder Erster in der Fußball-Bundesliga, zumindest vorrübergehend: Am 26. Spieltag siegte der BVB 3:2 (1:2) bei Hertha BSC und steht nun bei 60 Punkten. Dortmund geriet nach Toren von Salomon Kalou zweimal in Rückstand, Thomas Delaney und Dan-Axel Zagadou trafen jeweils zum Ausgleich - Marco Reus erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Bayern München kann mit einem Sieg im Heimspiel gegen Mainz am Sonntag (18 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) wieder vorbeiziehen, der Rekordmeister hat das bessere Torverhältnis. Hertha steht mit 35 Punkten im Tabellen-Mittelfeld auf Platz zehn.

Das Spiel war unterhaltsam und begann mit einem Torwartfehler. BVB-Keeper Roman Bürki patzte bei einem Fernschuss von Maximilian Mittelstädt und wehrte den Ball unglücklich nach vorne ab - Salomon Kalou nutzte die Szene zum 1:0 (4. Minute). Auch beim zweiten Treffer des Hertha Stürmers half Dortmund mit. Nach einem Handspiel von Julian Weigl entschied Schiedsrichter Tobias Welz auf Elfmeter, Kalou verwandelte sicher zum 2:1 (35.).

Getty Images Kalou beim Tor zum 1:0

Beim zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer hatte Dortmund Glück, dass Karim Rekik einen harmlosen Schuss von Thomas Delaney unhaltbar ins Tor abfälschte; eingeleitet wurde der Treffer durch einen schweren Fehlpass von Valentino Lazaro. Mit dem 1:1 wurde der BVB mutiger, das Problem: Rune Jarstein. Der Hertha-Torwart wehrte zwei Schüsse von Jacob Bruun Larsen ab (22./54.), kurz vor der Pause rettete der Norweger gegen einen Abschluss von Jadon Sancho aus spitzem Winkel (42.). Beim Kopfballtreffer von Dan-Axel Zagadou zum 2:2 war der Keeper chancenlos (47.).

Viele Chancen, zwei Platzverweise

Nun ging es hin und her: Auf einen Pfostenschuss von Herthas Marko Grujic (56.) antwortete Sancho mit einem gefährlichen Schlenzer nach einem Konter (60.) - es war ein Offensivspektakel, auch ohne die verletzten BVB-Stars Mario Götze (angebrochene Rippe), Paco Alcácer (Zerrung) und Axel Witsel (Muskelfaserriss). Danach vergab der BVB weitere Großchancen, drei Minuten vor Schluss traf Delaney die Latte. In Überzahl - Gelb-Rot für Jordan Torunarigha (85.) - gelang Dortmund dann doch noch der Siegtreffer durch Reus. In der Nachspielzeit sah der eingewechselte Vedad Ibisevic zudem Rot wegen einer Unsportlichkeit, er warf Bürki einen Ball an den Kopf.

Für den BVB geht es nach der Länderspielpause gegen den VfL Wolfsburg weiter, Hertha muss nach Leipzig.

Hertha BSC - Borussia Dortmund 2:3 (2:1)

1:0 Kalou (4.)

1:1 Delaney (14.)

2:1 Kalou (35.)

2:2 Zagadou (47.)

2:3 Reus (90+2.)

Hertha BSC: Jarstein - Stark, Rekik, Torunarigha - Lazaro, Maier, Grujic, Mittelstädt - Duda (89. Lustenberger) - Selke (77. Leckie), Kalou (77. Ibisevic)

Borussia Dortmund: Bürki - Wolf (78. Hakimi), Akanji, Zagadou, Diallo - Weigl, Delaney - Sancho, Reus, Bruun Larsen (75. Guerreiro) - Pulisic

Schiedsrichter: Welz

Gelbe Karte: Stark / Zagadou, Schmelzer, Sancho

Gelb-Rot: Torunarigha

Rote Karte: Ibisevic

Zuschauer: 74.667 (ausverkauft)