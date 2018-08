Remis gegen Hannover Dortmunds Offensiv-Flaute verhindert historischen Rekord

Borussia Dortmund ist in der ersten Partie des zweiten Bundesliga-Spieltages gegen Hannover 96 nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen, bleibt aber zunächst Tabellenführer mit vier Punkten. Am ersten Spieltag hatte der BVB noch einen 4:1-Sieg gegen RB Leipzig gefeiert.

In der ersten Hälfte machten die Gastgeber sogar das Spiel: Nach 25 Minuten hatte das Team von André Breitenreiter rund zwei Drittel Ballbesitz und ließ die Dortmunder Offensive lange nicht zur Geltung kommen. Für die zwei größten Chancen sorgte kurz vor Halbzeitpfiff dann aber doch der BVB: Innerhalb von 95 Sekunden scheiterte Marco Reus jedoch zunächst an Hannovers Keeper Michael Esser (40.) und schoss den Ball nach Vorlage von Mahmoud Dahoud anschließend an die Latte (42.).

Auch für die nächste Chance in der zweiten Hälfte sorgte Reus, der mit einem Pass auf Maximilian Phillip den Angriff einleitete. Über Phillip und Dahoud gelangte der Ball zu Marius Wolf, dessen ungenaue Hereingabe der mitgelaufene Reus aber nicht erreichte (68.). Hannover verteidigte das Remis, konnte mit Ausnahme eines Abschlusses von Waldemar Anton (78.) aber keinen gefährlichen Schuss auf das Dortmunder Tor bringen.

Dortmund verpasste durch das Ergebnis einen historischen Rekord: In 23 aufeinanderfolgenden Gastspielen hat der BVB in Hannover mindestens ein Tor erzielt. Hätten die Borussen heute getroffen, wären sie alleiniger Rekordhalter in der Bundesliga. So teilt sich das Team von Lucien Favre den Titel weiterhin mit Bayer Leverkusen. Dem Klub gelang zwischen 1991 und 2012 in Bremen ebenfalls 23-mal in Serie immer ein Tor.

Hannover 96 - Borussia Dortmund 0:0

Hannover: Esser - Sorg, Anton, Wimmer, Albornoz (86. Ostrzolek) - Fossum, Walace - Bebou, Maina - Asano (46. Wood), Füllkrug

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer - Dahoud, Witsel - Delaney - Wolf, Philipp (79. Sancho), Reus

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Gelbe Karten:

Zuschauer: 49.000 (ausverkauft)