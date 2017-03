Bundesliga Hertha siegt dank Traumtor gegen BVB

Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:0 (2:0)

Frankfurts Trainer hatte vor dem Spiel sein Bestes gegeben, um sich möglichst klein zu machen. "Es gibt ja den berühmt-berüchtigten Zahnarztbesuch. Einmal im Jahr muss man nach München oder zum Zahnarzt. Manchmal tut es nicht weh, aber oftmals schon", sagte Niko Kovac, der mit der Eintracht die vergangenen vier Liga-Spiele verloren hatte. Die Bayern fanden aber keine Löcher in der gegnerischen Abwehr, stattdessen wurde Frankfurt immer wieder gefährlich.

Die größte Chance vergab Branimir Hrgota, der Manuel Neuer umkurvt hatte, dann aber noch von Mats Hummels spektakulär abgegrätscht wurde (19. Minute). Später verpasste der Schwede frei vor dem Tor auch noch knapp eine Flanke (40.). Wie man seine Chancen nutzt, machten die Bayern vor. Erst legte Thomas Müller von der rechten Seite das 1:0 für Robert Lewandowski vor (38.), drei Minuten später passte David Alaba von links zu Diego Costa, der ebenfalls keine Mühe hatte (41.).

Lewandowski wollte seinen Kollegen nicht nur beim Toreschießen zuschauen, der Pole nahm in der 55. Minute eine Flanke von Arjen Robben an und zog direkt ab - 3:0 für die Bayern. Spätestens damit war die Partie entschieden, Frankfurt spielte pflichtbewusst weiter, München nahm Tempo raus. Lewandowski hatte noch die große Chance zum 4:0, schoss aber knapp neben das Tor (67.).

Hertha BSC - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

André Schürrle, der nach dem Sieg im Champions-League-Achtelfinale gegen Benfica Lissabon in die Startelf rückte, hätte bereits nach vier Minuten treffen können, verzog aber aus zehn Metern deutlich. Anschließend dominierte die Hertha und ging verdient durch Salomon Kalou in Führung (11.). Der Ivorer verwertete eine schöne Vorarbeit von Kapitän Vedad Ibisevic. Der BVB geriet nach dem Gegentreffer weiter unter Druck und hatte Glück, als Raphael Guerreiro einen Ball von Kalou auf der Linie klären konnte (16.). In einer insgesamt offenen Partie mit leichten Vorteilen für die Hertha kam Dortmund dem Ausgleichstor vor der Halbzeit nochmal etwas näher, Pierre-Emerick Aubameyang und Marc Bartra verpassten aber jeweils das 1:1 (39.).

Direkt nach Wiederbeginn vergab Dortmund zunächst zwei Chancen durch Aubameyang und Bartra (49./50.). Hertha hatte zunehmend Probleme und musste in der 55. Minute den Ausgleich hinnehmen. Aubameyang verwertete ein Zuspiel von Kagawa aus kurzer Distanz. Für den Gabuner war es bereits der 22. Saisontreffer im 22. Saisonspiel.

Für den Höhepunkt des Tages sorgte dann wenig später Marvin Plattenhardt. Der 25-Jährige schoss einen Freistoß aus 17 Metern in den Winkel und ließ Roman Bürki im Torwarteck keine Chance (71.).

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Entgegen der Tabellensituation beider Teams dominierte Wolfsburg von Beginn an und wurde mit schnellen Angriffen gefährlich. Beim 0:1 spielte der Ex-Stuttgarter Daniel Didavi im RB-Strafraum quer zum Ex-Stuttgarter Mario Gomez und der Stürmer traf aus fünf Metern (9.). Leipzig wurde danach besser, Timo Werner hatte nach der Pause seine erste starke Szene, schoss aber aus spitzem Winkel über das Tor (49.). Wolfsburg hatte danach die Dreifach-Chance zum 2:0, aber Didavi traf erst den Innenpfosten, dann im Nachschuss RB-Keeper Peter Gulacsi ehe Gomez wieder gegen den Pfosten schoss (54.). Leipzig versuchte danach, mehr Druck zu machen und doch noch den Ausgleich zu erzielen, Wolfsburg verteidigte aber gut und holte drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:1 (0:0)

Im Duell zweier Europapokal-Aspiranten hatte Hoffenheims Andrej Kramaric die erste gute Chance. Der kroatische Stürmer setzte einen Freistoß zunächst in die Mauer, mit seinem Nachschuss scheiterte er an SC-Schlussmann Alexander Schwolow zu scheitern (25.).

So war die Führung der Freiburger im zweiten Durchgang umso überraschender: Maximilian Philipp traf im Nachschuss, nachdem Oliver Baumann zuvor einen Elfmeter nach vorne hatte abprallen lassen (57.). Doch die Freude währte nur kurz. Drei Minuten später landete ein Schuss von Kramaric aus 18 Metern genau im Winkel (60.). Janik Haberer verpasste den Freiburger Siegtreffer, als er in der Schlussphase nach einer Ablage von Nils Petersen nur den Pfosten traf (80.). Freiburg enttäuschte vor heimischer Kulisse und konnte froh sein, dass es zur Halbzeit trotz eines Torschussverhältnisses von 2:14 noch 0:0 stand.

SV Darmstadt - FSV Mainz 05 2:1 (2:1)

Auch wenn Darmstadts Trainer Torsten Frings die Saison offiziell schon aufgegeben hat - seine Mannschaft kämpft tapfer weiter. Nach fünf Minuten wuchtete Kapitän Aytac Sulu einen Eckball von Mario Vrancic zum 1:0 ins Tor. Da wurden Erinnerungen an die vergangene Saison wach, als Sulu sieben Mal traf und Darmstadt am Ende 14. wurde.

Mainz machte es Darmstadt aber auch einfach, Andre Ramalho stellte gegen Jérôme Gondorf das Bein raus - Elfmeter. Sidney Sam verwandelte sicher zum 2:0 (12.). Mainz blieb schwach, kam aber trotzdem noch vor der Pause zum Anschlusstreffer: Robin Quaison traf nach einem Eckball im Nachschuss (45.+3). Nach einer Stunde sah Vrancic seine zweite Gelbe Karte, viel machte Mainz aus der Überzahl aber nicht. Quaison (65.) und Danny Latza (68.) vergaben noch die besten Chancen zum 2:2. In der vorletzten Minute flog auch noch Stefan Bell mit Gelb-Rot vom Platz.