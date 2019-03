Borussia Mönchengladbach hat erstmals seit fünf Spielen wieder gewonnen. Beim 1:0 (0:0) in Mainz reichte Gladbach ein Treffer von Nico Elvedi (63. Minute) zum Sieg. Dabei war Mainz nach einer frühen Dreifachchance der Gäste in der ersten Stunde des Spiels die bestimmende Mannschaft.

Nur 90 Sekunden nach dem Anpfiff kam Lars Stindl erstmals vor das Mainzer Tor. Aus spitzem Winkel scheiterte er an Florian Müller, der den Ball jedoch nach vorne abklatschen ließ. Beim Nachschuss von Stindl hielt Müller mit dem linken Fuß und auch den dritten Abschluss in der Szene von Denis Zakaria konnte der überragend reagierende Mainzer Torhüter abwehren (2.).

Es sollten die einzigen drei Versuche der Gladbacher auf das Mainzer Tor für eine Stunde bleiben. Eine kurz ausgeführte Ecke flankte Thorgan Hazard von rechts auf den zweiten Pfosten. Tobias Strobl brachte den Ball im Zweikampf mit Stefan Bell zurück in die Mitte, wo Elvedi direkt ins Tor traf (63.).

Zuvor hatte Mainz 05 das Spiel bestimmt. In der ersten Hälfte schafften es die Gastgeber zwar nicht in gefährliche Situationen im Strafraum, sie versuchten es dafür aus der Distanz. Schüsse von Jean-Paul Boëtius (24.), Jean-Philippe Gbamin (26.) und Danny Latza (34.) gingen aber über das Tor.

Nach dem Gladbacher Führungstor kam Karim Onisiwo zur Chance auf den Ausgleich. Sein Schuss aus dem linken Strafraum ging aber knapp am Tor vorbei. In der Folge schaffte es Mainz nicht mehr, die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen zu verhindern.

Während Mainz weiter elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, ist Gladbach im Kampf um die Champions-League-Plätze nach Punkten wieder mit dem Tabellendritten Leipzig gleichgezogen. Am kommenden Freitag empfängt Gladbach den SC Freiburg, Mainz tritt am Sonntag beim neuen Tabellenführer Bayern München an.

Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

0:1 Elvedi (63.)

Mainz: Müller - Martín, Niakhaté, Bell, Brosinski - Boëtius, Latza (85. Kunde), Gbamin, Öztunali (71. Onisiwo) - Ujah (55. Mateta), Quaison

Mönchengladbach: Sommer - Wendt, Jantschke, Elvedi, Johnson, - Hofmann (89. Kramer), Strobl, Zakaria - Pléa (90.+1 Lang), Stindl, Hazard (69. Herrmann)

Schiedsrichter: Markus Schmidt

Gelbe Karten: Boëtius, Gbamin / -