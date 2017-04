Bundesliga Darmstadt gibt nicht auf

Hamburger SV - SV Darmstadt 98 1:2 (0:0)

Am vergangenen Spieltag hatte Darmstadt den Abstieg mit einem Siegtreffer in letzter Minute gegen Schalke noch abwenden können, beim Hamburger SV gewann der Tabellen-18. vergleichsweise souverän. Schiedsrichter Sascha Stegemann musste die Partie kurz nach Anpfiff schon wieder unterbrechen - im HSV-Block waren Feuerwerkskörper gezündet worden, dichter Rauch vernebelte den Spielern die Sicht. Nach einigen Minuten konnte das Spiel fortgesetzt werden.

Die Hamburger dominierten zwar, kamen aber kaum gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Darmstadt wehrte sich auch diesmal energisch gegen den drohenden Abstieg - und ging per Doppelschlag 2:0 in Führung. Erst traf Aytac Sulu im Anschluss an einen Eckball (51. Minute), dann nutzten die Lilien einen Fehlpass des HSV, schalteten schnell um, und Felix Platte vollstreckte aus kurzer Distanz (53.). Hamburg ging in der Schlussphase hohes Risiko und kam durch ein Eigentor von Darmstadts Fabian Holland noch zum 1:2-Anschluss. Doch 98 brachte die Führung über die Zeit und hat nun 21 Punkte, zwölf Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16. Der HSV belegt Platz 15.

FC Ingolstadt - Werder Bremen 2:4 (1:1)

Werder fing selbstbewusst an, Ingolstadt wurde aber im Verlauf der ersten Hälfte immer stärker. Die Führung nach 32 Minuten war verdient: Marcel Tisserand hatte im Mittelfeld sehr viel Zeit und sah den freistehenden Dario Lezcano. Der Paraguayer konnte den Ball in Ruhe annehmen und traf zum 1:0. Werder schaffte es auch danach nicht, sich zu befreien und selbst gefährlich anzugreifen. Bis zur 45. Minute: Torvorbereiter Tisserand foulte nach einem Konter der Bremer im eigenen Strafraum Fin Bartels. Er hatte Glück, dass Schiedsrichter Markus Schmidt ihm dafür nur Gelb zeigte, Max Kruse verwandelte den Elfmeter zum 1:1-Ausgleich.

In der 62. Minute pfiff Schmidt wieder Elfmeter, diesmal soll Bremens Niklas Moisander Almog Cohen gefoult haben - eine fragwürdige Entscheidung. Pascal Groß traf vom Punkt zum 2:1. Werder-Trainer Alexander Nouri wechselte noch Claudio Pizarro und Sergé Gnabry ein, doch auch den Ausgleich erzielte Kruse: Nach einer missglückten Abwehraktion der Ingolstädter war der Angreifer zur Stelle (81.). Der ehemalige Nationalspieler war mit seiner Gala-Vorstellung noch nicht fertig: In der 87. Minute zog er von der Strafraumgrenze ab, der Ball flog zum 3:2-Sieg ins Tor. In der Nachspielzeit gelang ihm nach einem Konter sogar noch der vierte Treffer. Mit 42 Punkten ist Werder Bremen vorerst Tabellensechster.

FC Bayern München - FSV Mainz 05 2:2 (1:2)

Nach dem Aus in der Champions League musste der FC Bayern in der Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der Rekordmeister trennte sich vom FSV Mainz 2:2. Bojan Krkic (3.) und Daniel Brosinksi (40., Foulelfmeter) erzielten die Treffer für die Gäste. Arjen Robben (16.) und Thiago (73.) glichen aus.

Die Gäste erwischten einen guten Start. Einen Fehlpass von Rafinha nutzte Krkic zur frühen Führung. Es war das erste Bundesligator des Spaniers. Nach Vorarbeit von Franck Ribéry erzielte Robben den Ausgleich für die Münchner. Trotzdem nahm Mainz eine knappe Führung mit in die Pause, weil Brosinski einen Foulelfmeter verwandelte. Joshua Kimmich hatte Yoshinori Muto im Strafraum zu Fall gebracht. In der zweiten Halbzeit kam der Rekordmeister durch Thiago erneut zum Ausgleich.

Durch das Unentschieden sind die Münchner seit vier Pflichtspielen ohne Sieg. RB Leipzig könnte den Rückstand auf den Tabellenführer mit einem Sieg morgen beim FC Schalke auf sechs Punkte verkürzen. Mainz bleibt trotz des Punktgewinns auf Platz 13.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)

Hertha bleibt mit einem 1:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg auf Kurs Europa League. Die Wölfe haben es dagegen verpasst, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Der VFL hätte eigentlich früh in Führung gehen müssen, aber Yunus Malli (1.) und Mario Gomez (6.) scheiterten am starken Hertha-Keeper Rune Jarstein. Weil Maximilian Arnold eine weitere Großchance für die Gäste vergab (36.), ging es beim Stand von 0:0 in die Kabinen.

Nach der Pause wurde Hertha stärker und ging nach einer knappen Stunde in Führung. Ibisevic köpfte eine Flanke von Alexander Esswein im zweiten Versuch ein (59.). Den ersten Kopfball des Bosniers hatte VfL-Keeper Koen Casteels noch gut gehalten, aber nach vorne abgewehrt.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 3:1 (0:1)

Eintracht Frankfurt sammelt wichtige Punkte im Kampf um die Europa League. Marco Fabián drehte mit zwei Toren (78. und 87.) das Spiel gegen den FC Augsburg, der zur Pause durch ein frühes Tor von Jeffrey Gouweleeuw (9.) noch geführt hatte.

Die Eintracht war in der ersten Halbzeit zwar das bessere Team, das einzige Tor vor der Pause erzielte aber der FCA. Gouweleeuw traf nach schöner Vorarbeit von Halil Altintop für die Gäste, die sich ansonsten aufs Verteidigen konzentrierten. Nach der Pause erhöhte Frankfurt den Druck, kam zu einer Vielzahl von Abschlüssen und schließlich auch zum Treffer. Timothy Chandler legte eine Flanke von Bastian Oczipka per Kopf in die Zentrale, wo Fabián ebenfalls mit dem Kopf den Ausgleich erzielte. Kurz vor Schluss war wiederum Fabián zur Stelle. Nachdem sein erster Schussversuch geblockt worden war, staubte der Mexikaner selber zum ab. In der Nachspielzeit sorgte Ante Rebic für den Endstand.