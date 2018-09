Hertha BSC ist neben Bayern München die Mannschaft der Stunde. Das 4:2 (2:1) gegen Borussia Mönchengladbach war der dritte Sieg im vierten Saisonspiel - und lässt die Alte Dame von Tabellenplatz zwei grüßen. Als erster Bayern-Verfolger.

Zahlreich ist die Hertha dementsprechend in der SPON11 vertreten. Gleich vier Berliner Spieler schaffen es in die Mannschaft des Spieltags - darunter auch ein Sommerzugang, der zum Schnäppchenpreis in die Hauptstadt gewechselt war.

Mit Ron-Robert Zieler hat es an diesem Spieltag ein Torwart an die Spitze geschafft, der in der vergangenen Woche noch das Schlusslicht der Liste war. Gegen Fortuna Düsseldorf rettete der ehemalige Nationaltorwart seinem VfB Stuttgart mit sieben Paraden einen Punkt - und tauscht mit Yann Sommer die Plätze. Der Torhüter von Borussia Mönchengladbach musste gegen Hertha BSC viermal hinter sich greifen. Im SPIX-Ranking landet Sommer auf dem letzten Platz - noch hinter Augsburg-Torwart Fabian Giefer , der Bremen durch einen groben Patzer drei Punkte schenkte.

Wie hat mein Lieblingsspieler abgeschnitten? Klicken oder wischen Sie sich durch das Ranking.

In der Innenverteidigung überzeugten zwei Spieler der beiden Aufsteiger. Nürnbergs Georg Margreitter und Düsseldorfs Kaan Ayhan teilen sich das Abwehrzentrum - auch, weil beide mit ihren Teams die Null hielten. Margreitter überragte beim 2:0 seines Teams gegen Hannover 96 vor allem im Spielaufbau. Mit 92 Ballaktionen hatte er die meisten aller Spieler auf dem Platz - und brachte dazu 90 Prozent seiner 78 Pässe an den Mitspieler. Ayhan hatte seine prägenden Momente dagegen im Spiel gegen den Ball. Achtmal gewann er für seine Mannschaft den Ball, klärte dazu viermal und zeigte sich zudem torgefährlich. Dreimal schloss er in Richtung des Stuttgarter Tores ab. Da können die beiden Nationalspieler Mats Hummels und Jonathan Tah nicht ganz mithalten, die auf den Plätzen drei und vier landen.

Auf den Außenverteidigerpositionen schaffen es ein ehemaliger Herthaner und sein legitimer Nachfolger in die SPON11. Mitchell Weiser , vor der Saison aus Berlin zu Bayer Leverkusen gewechselt, überzeugte gegen Mainz 05 nicht nur wegen der meisten Ballaktionen und Pässe in die gegnerische Hälfte, sondern zeigte vor allem defensiv seine Qualitäten auf: Sechs Tackles gewann Weiser, drei Bälle fing er dazu ab - und bekommt die höchstmögliche SPIX-Punktzahl. Sein Nachfolger bei Hertha BSC, Valentino Lazaro, muss sich mit nur einem Punkt weniger nicht verstecken. Eigentlich Offensivspieler, spielt er in dieser Saison als Rechtsverteidiger - und weiß zu überzeugen. Gegen Mönchengladbach hatte er seinen Moment in der 34. Spielminute. Er fing er einen Ball ab, leitete einen Konter ein und verwandelte selbst per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:1.

Im defensiven Mittelfeld schafft es Thiago trotz 105 Ballaktionen nur auf Platz vier. Ganz vorne: Gelson Fernandes und Arne Maier. Fernandes holte mit Eintracht Frankfurt einen Punkt gegen RB Leipzig und schoss dabei den zwischenzeitlichen Führungstreffer. Maier spielte bei 62 Pässen nur einen einzigen Fehlpass, gewann acht seiner zehn Zweikämpfe und eroberte sieben zweite Bälle. Der zweithöchste SPIX-Wert auf seiner Position ist der verdiente Lohn.

Der Shootingstar der bisherigen Saison heißt Javairo Dilrosun. Der Sommerzugang der Hertha kam nur für eine Ausbildungsentschädigung aus der Jugend von Manchester City und erzielte gegen Mönchengladbach mit zwei Torvorbereitungen bereits seine Scorerpunkte drei und vier. Der Niederländer war hauptverantwortlich dafür, dass Gladbachs Außenverteidiger Nico Elvedi nur auf einen einzigen Punkt in der SPIX-Wertung kommt. Trickreich, schnell im Antritt und mit präzisen Flanken trieb er Mönchengladbacher Fans Tränen in die Augen. Dortmunds Superstar Marco Reus enttäuschte trotz seiner Torvorbereitung in Hoffenheim - er gewann keines seiner drei Dribblings.

Es war die Szene des Bundesliga-Topspiels zwischen Bayern München und Schalke 04: Schalkes Stürmer Franco Di Santo wurde in der 65. Minute ausgewechselt und geriet unzufrieden ob seiner Herausnahme in einen verbalen Disput mit seinem Trainer Domenico Tedesco. Der SPIX-Wert zeigt: Tedesco lag mit der Auswechslung von Di Santo richtig. Der Argentinier bereitete als Zehner keinen einzigen Torschuss vor und passte fünf seiner sieben Pässe zum Gegner. Besser machte es wieder einmal Kai Havertz . Der Leverkusener Neu-Nationalspieler legte seinen Teamkollegen zwei Schüsse auf, schloss viermal selbst ab und brachte über 91 Prozent seiner 34 Pässe in die gegnerische Hälfte an den Mitspieler.

Bildeten Timo Werner und Mario Gomez am vergangenen Spieltag noch die Doppelspitze in der SPON11, stürzten sie an diesem ab. Beide blieben ohne Torerfolg, Gomez brachte nicht einmal einen Schuss auf das gegnerische Tor zustande. Beide Spieler landen auf den hinteren Plätzen im SPIX-Ranking. Genau wie Marius Wolf. Der Dortmunder Zugang durfte gegen Hoffenheim in der Sturmspitze ran - auf der Position hatten in dieser Saison schon andere BVB-Profis Probleme. Nach nur 16 Ballaktionen wurde er in der 60. Minute ausgewechselt. Neben Vedad Ibisevic überragte im Sturm vor allem Joelinton. Der Hoffenheimer schoss gleich dreimal auf das gegnerische Tor - und traf sogar zur zwischenzeitlichen Führung.

Und das ist die SPON11 des vierten Spieltags, klickbar in fünf verschiedenen taktischen Formationen:

Sie wollen wissen, wie wir gerechnet haben? Wie die SPON-Bundesliganoten entstehen? Und warum wir bewusst keine Schulnoten vergeben? Hier finden Sie alle Infos zum SPIX.