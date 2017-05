Fußball-Bundesliga Die Zitter-Partien

Am Samstag treffen der Tabellenzweite und der Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga aufeinander.

Es ist die unwichtigste Partie dieses Spieltages.

Noch sind zwei Spieltage vor Saisonschluss noch mehrere Fragen offen. Wer erreicht den direkten Champions-League-Platz drei? Wer qualifiziert sich für die Europa League? Und vor allem: Wer muss neben Darmstadt 98 absteigen oder in die Relegation?

Nur das absolute Topspiel der Liga zwischen RB Leipzig und Bayern München hat keinerlei Relevanz mehr. Das gilt für beide Teams. Was dies über die Bundesliga aussagt, ihren Spannungslevel und ihr Niveau, sei mal dahingestellt.

Dafür sind ja noch genügend andere Mannschaften am kommenden Wochenende ausreichend mit Bibbern, Hoffen und Zagen versorgt. Für Fußball-Traditionalisten ist dieser vorletzte Spieltag ohnehin ein Feiertag: Neun Partien gleichzeitig am Samstag um 15.30 Uhr - es gibt genug Fans, die sagen: Der 33. Spieltag ist der schönste in der gesamten Saison.

Für wen es um was geht, das sehen Sie ausführlich hier.