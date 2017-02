Sieg gegen Bremen Augsburg jubelt dank Bobadilla in letzter Minute

Der FC Augsburg hat sich am 19. Spieltag gegen Werder Bremen durchgesetzt. Beim 3:2 (1:1)-Sieg des Teams von Trainer Manuel Baum erzielte Theodor Gebre Selassie die Bremer Führung (26. Minute), nur zwei Minuten später traf Jonathan Schmid zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte sorgte Max Kruse mit einem Strafstoß für den 2:1-Führungstreffer (65.), doch Ja-Cheol Koo egalisierte das Ergebnis zum 2:2 (79.), und in der Nachspielzeit sorgte Raúl Bobadilla aus einer Abseitsposition für Augsburgs 3:2-Siegtreffer (90.+4). Augsburg klettert damit vom zwölften auf den zehnten Platz, Werder befindet sich weiterhin auf dem 15. Rang.

In der Anfangsphase der Partie war Augsburg die bessere Mannschaft. Raúl Bobadilla hatte nach Vorlage von Halil Altintop die erste gute Gelegenheit (9.), Werders Keeper Felix Wiedwald konnte den Schuss aus elf Metern aber souverän abwehren. Bobadilla verpasste in der Folge den Führungstreffer nur knapp, als er nach einer Flanke von Philipp Max wenige Augenblicke zu spät vor dem Bremer Tor auftauchte (17.).

Mitte der zweiten Hälfte war Werder erstmals gefährlich im Augsburger Strafraum unterwegs. Augsburgs Torhüter Marwin Hitz parierte den Schuss von Zlatko Junuzovic aus spitzem Winkel jedoch souverän (23.). Drei Minuten später war Hitz allerdings machtlos: Nach einem Freistoß köpfte Robert Bauer auf den freistehenden Gebre Selassie, der aus wenigen Metern zur Bremer Führung traf.

Augsburg antwortete postwendend: Nach einem langen Ball setzte sich Bobadilla gleich gegen mehrere Bremer durch und leitete den Ball im Fallen mit der Hacke weiter in den Lauf von Schmid. Der 26-Jährige verwertete die sehenswerte Vorlage mit einer Direktabnahme (28.) zum 1:1.

Die zweite Hälfte begann umkämpft. Unter anderem sah der Augsburger Dominik Kohr seine fünfte Gelbe Karte (49.) und fehlt damit kommende Woche beim Auswärtsspiel in Mainz.

Mit zunehmender Zeit drängte Werder auf den Führungstreffer, ohne dabei jedoch nennenswerte Torchancen zu erspielen. Nach einer feinen Einzelaktion wurde der Bremer Serge Gnabry im Augsburger Strafraum von Martin Hinteregger gefoult. Schiedsrichter Christian Dingert entschied zu Recht auf Strafstoß, Kruse verwandelte souverän.

Augsburg kam jedoch abermals zurück in die Partie: Koo drückte den Ball nach einer Flanke von Paul Verhaegh aus kurzer Distanz zum 2:2 ins Bremer Tor. In der Nachspielzeit erzielte Bobadilla aus einer Abseitsposition den umjubelten 3:2-Siegtreffer für Augsburg.

FC Augsburg - Werder Bremen 3:2 (1:1)

0:1 Gebre Selassie (26.)

1:1 Schmid (28.)

1:2 Kruse (65./Foulelfmeter)

2:2 Koo (79.)

3:2 Bobadilla (90.+4)

FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Kohr - Schmid (63. Teigl), Halil Altintop (53. Kacar), Koo, Ji - Bobadilla

Werder Bremen: Wiedwald - Veljkovic, L. Sané, U. Garcia - Bauer, Gebre Selassie - Delaney - Gnabry (90.+2 Fritz), Junuzovic - Bartels (66. Jóhannsson), M. Kruse

Zuschauer: 25.000

Schiedsrichter: Christian Dingert

Gelbe Karten: Kohr, Hinteregger, Bobdadilla - U. Garcia, Veljkovic