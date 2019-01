Der FC Augsburg hat seinen Spieler Caiuby mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Brasilianer hatte zuvor aus privaten Gründen die gesamte Wintervorbereitung verpasst - und war erst in den vergangenen Tagen nach Augsburg zurückgekehrt.

"Grundsätzlich bringen wir Verständnis für private Probleme auf, können aber das Gesamtverhalten von Caiuby nicht nachvollziehen und tolerieren", wird Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter auf der Klubwebsite zitiert. "Mit seiner Handlungsweise schadet er dem FC Augsburg und vor allem der Mannschaft, die ihn trotz einiger Verfehlungen immer unterstützt hat."

In einem Interview in Brasilien hatte Caiuby bereits von einem Wechsel zurück in sein Heimatland gesprochen. Dieser Wunsch könnte sich jetzt erfüllen. Er könne sich einen neuen Verein suchen, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch könne er individuell im Klub trainieren.

Der 30-Jährige war 2014 vom FC Ingolstadt nach Augsburg gewechselt und hatte sich in der Mannschaft als Leistungsträger etabliert. In der Hinrunde kam er in 14 Spielen auf nur ein Tor - und sorgte vor allem neben dem Platz für Schlagzeilen.

Bereits zur Sommervorbereitung war der Brasilianer zu spät nach Augsburg zurückgekehrt und wurde daraufhin mit einer Geldstrafe belegt. Im Oktober wurde er wegen zu einer fünfstelligen Geldstrafe verurteilt, weil er beim Bahnfahren ohne Ticket erwischt worden war.

Zuvor hatte der FC Augsburg bereits mitgeteilt, dass der ehemalige Nationalspieler Jens Lehmann als Co-Trainer verpflichtet wurde. Er soll den abstiegsbedrohten Augsburgern im Abstiegskampf helfen.