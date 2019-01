1. Kovac hat einen guten Plan

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hat in der Hinrunde einiges an Kritik einstecken müssen, ehe er von seinem 4-1-4-1-System zu einem 4-2-3-1 wechselte. Bayern ist in der Defensive stabiler geworden, lässt nur wenige Torchancen zu. Nur das Toreschießen klappte noch nicht perfekt.

Gegen die TSG Hoffenheim spielten die Bayern aber gerade offensiv teils ansehnlichen Fußball. Leon Goretzka stieß von der Zehnerposition immer wieder in die Spitze, ebenso wie Thomas Müller, der von Rechtsaußen in die Mitte rochierte.

Hoffenheims Dreierkette sah sich dadurch vielen direkten Duellen ausgesetzt, Bayerns Stürmer bekamen dagegen Platz im Strafraum der TSG. Wie beim 1:0, als Robert Lewandowski erst noch am starken Oliver Baumann scheiterte, ehe Goretzka zur Führung traf (34. Minute).

Auch das zweite Tor erzielte Goretzka, nach einem stark herausgespielten Konter. Bayern schien auf dem besten Weg, den Grundstein für eine Aufholjagd auf Borussia Dortmund in der Rückrunde zu legen.

2. Ein guter Plan reicht nicht

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann beobachtete den Verlauf der ersten Hälfte - und zog in der Halbzeitpause die richtigen Schlüsse. Den unsicheren Innenverteidiger Kevin Vogt schob er vor ins Mittelfeld, hinten agierte fortan eine Viererkette.

Der Münchner Zugriff auf die Abwehrkette blieb dementsprechend aus. Vielmehr wurde Hoffenheim auch offensiv immer stärker. Nagelsmann ging noch einen Schritt weiter, tauschte das Herzstück seines Spiels, das Mittelfeldzentrum, nahezu komplett aus. In Dennis Geiger und Florian Grillitsch sollten spielstarke Akteure für einen kontrollierten Aufbau sorgen - und das gelang.

REUTERS Leon Goretzka (Nummer 18)

Kovac beharrte dagegen auf seiner Taktik, auch nach dem Anschlusstreffer von Nico Schulz (59.) wartete er mit personellen Umbaumaßnahmen. Erst eine Viertelstunde vor Schluss brachte er mit James Rodríguez auch einen taktischen Wechsel, zurück zum Kovac'schen 4-1-4-1.

Aber auch das verhalf dem Bayern-Spiel nicht zu mehr Stabilität. Einzig Manuel Neuer rettete die Bayern vor dem Ausgleich, als er einen Kopfball von Ádám Szalai herausragend hielt. Lewandowskis 3:1 nach Vorarbeit von James und Thomas Müller entschied zwar die Partie, konnte aber auch nicht über Mängel hinwegsehen lassen.

3. Zum 100. Mal: Julian Nagelsmann

Die Partie gegen Bayern München war Nagelsmanns 100. Bundesligaspiel als Trainer. Und er zeigte, warum nicht mehr allzu viele an der Seitenlinie der TSG Hoffenheim folgen, warum er sich bald den noch ambitionierteren Leipzigern anschließen wird.

AP Julian Nagelsmann (links) und Niko Kovac

Seine Mannschaft startete mutig in die Partie, wurde dann aber vom Deutschen Meister zunehmend in der eigenen Hälfte festgespielt. Auch der Aufbau gelang nicht mehr so, wie es sich Nagelsmann mutmaßlich vorgestellt hatte.

Gute Trainer zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie auf Missstände während des Spiels reagieren können. Nagelsmann tat dies, indem er seine Abwehr umstellte, im Mittelfeld durchwechselte und so den fast schon sicher geglaubten bayerischen Auswärtssieg doch noch gefährdete.

Nagelsmann ist ein guter Coach, kein Trainertalent mehr. RB Leipzig, der Verein, zu dem er im Sommer wechseln wird, ist ein finanzkräftiger Klub mit einer überragenden Infrastruktur, viele junge und entwicklungsfähige Spieler stehen dort unter Vertrag - mit Nagelsmann kriegt RB auch noch einen ziemlich guten Trainer dazu.