Bundesliga Schalke stoppt Pleitenserie, Werder verpasst Tabellenspitze

FC Schalke - Mainz 05 1:0 (1:0)

Der Vizemeister kann doch noch gewinnen: Schalke hat den ersten Schritt aus der Krise gemacht und am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga die Negativserie von fünf Pleiten beendet. Mainz begann mutig, das 1:0 erzielte aber Königsblau: Alessandro Schöpf traf nach einer Flanke von Yevhen Konoplyanka per Kopf (11. Minute). In der zweiten Hälfte verpasste Konoplyanka die Vorentscheidung, er traf bei einem direkten Freistoß nur die Latte (59.).

Bei Schalke fehlten mit Naldo und Bayern-Zugang Sebastian Rudy namhafte Profis in der Startelf. Am Ende sollte auch ohne sie der Befreiungsschlag gelingen. Auch, weil Mainz seine Chancen nicht nutzte. Auf Schalke - vorübergehend Tabellenvorletzter - warten nun die Auswärtsspiele gegen Lokomotive Moskau in der Champions League (3. Oktober, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und Fortuna Düsseldorf am Samstag.

VfB Stuttgart - Werder Bremen 2:1 (1:0)

Es hätte ein besonderer Tag für Bremen werden können. Nach der Bayern-Pleite in Berlin am Freitag war für Werder die erste Tabellenführung seit Januar 2007 möglich. Daraus wurde nichts: In Stuttgart hat das Team von Florian Kohfeldt seine erste Saisonniederlage kassiert - im Gegenzug durfte sich der VfB über den ersten Ligaerfolg 2018/2019 freuen. Damit dürfte es um Trainer Tayfun Korkut vorerst wieder ruhiger werden.

Im Mittelpunkt der Partie stand ein kurioser Treffer, den Keeper Ron-Robert Zieler in der 68. Minute durch ein Eigentor ermöglichte. Borna Sosa warf den Ball nach einem Einwurf in Richtung Zieler, der ließ den Ball durchrutschen, berührte ihn aber leicht - Tor. Bitter: Hätte Zieler den Ball nicht berührt, wäre es mit Eckstoß für Werder weitergegangen. Laut Regelwerk kann aus einem Einwurf kein direktes Tor erzielt werden.

Getty Images Torwart Zieler

Das 1:0 gelang Stuttgart nach einem traumhaften Steilpass von Daniel Didavi auf den Torschützen Anastasios Donis (19.). Wenig später musste Bremens Milos Veljkovic mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl blieb Werder lange spielbestimmend, am Ende machte Gonzalo Castro den VfB-Sieg perfekt (75.). Nun könnte der BVB mit einem Erfolg im Abendspiel bei Bayer Leverkusen (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) neuer Spitzenreiter werden.

TSG Hoffenheim - RB Leipzig 1:2 (0:0)

Im Duell mit seinem zukünftigen Arbeitgeber musste Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann eine Niederlage hinnehmen. Gegen RB Leipzig unterlag sein Team vor eigenem Publikum. Während Timo Werner den Führungstreffer in der ersten Hälfte noch knapp verpasste - sein Schuss prallte gegen den linken Pfosten -, machte es Yussuf Poulsen im zweiten Durchgang besser. Der Däne verwertete ein Werner-Zuspiel aus zehn Metern (53.) und sorgte wenig später für die Entscheidung: Nach einer Flanke drückte der Angreifer den Ball aus fünf Metern über die Linie (73.).

Hoffenheims Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Andrej Kramaric kam zu spät. Leipzig ist jetzt Sechster, die TSG vor dem Duell gegen Manchester City in der Königsklasse mit sieben Punkten nur Zehnter.

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:1)

Im Sommer wechselte Alassana Plèa für 23 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach. Die Verpflichtung scheint sich schon jetzt gelohnt zu haben: In der fünften Minute erzielte der Franzose bereits seinen vierten Saisontreffer, und das äußerst sehenswert: Nach einem Konter schlenzte Plèa den Ball gefühlvoll ins lange Eck. Kurz darauf glichen die Gastgeber allerdings aus. Nach einem Fehlpass von Plèa schloss Renato Steffen aus 20 Metern erfolgreich ab (12.).

Nach Wiederbeginn traf Thorgan Hazard zum 2:1 für Gladbach, doch auch die zweite Führung sollte nicht lange halten: Wout Weghorst glich nach 59 Minuten aus. Die Borussia liegt nach dem Remis auf Rang fünf, Wolfsburg ist trotz einer Sieglosserie von vier Spielen noch Siebter.

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0)

Der 1. FC Nürnberg hat nach der 0:7-Pleite beim BVB am Mittwoch Wiedergutmachung betrieben. Gegen Fortuna Düsseldorf feierte das Team von Trainer Michael Köllner den zweiten Saisonsieg. Hanno Beherens brachte den Club nach einem Foulelfmeter in Führung (28.), in der 64. Minute legte der Aufsteiger nach: Mikael Ishak lief nach einer Kopfballverlängerung alleine auf Michael Rensing zu und schloss souverän ab. Der eingewechselte Federico Palacios sorgte für den Endstand (79.). Durch den Erfolg springen die Nürnberger auf Rang neun. Düsseldorf kassierte damit die zweite Pleite in Folge und fällt auf Rang 14 zurück.