LAST MINUTE

+++ RB holt Talent aus England +++

Bundesligist RB Leipzig wird offenbar den englischen U17-Weltmeister Emile Smith-Rowe ausleihen. Der 18-Jährige soll bis zum Saisonende vom Premier-League-Club FC Arsenal verpflichtet werden. Das berichtet der "Kicker". Die Leihgebühr für den Flügelspieler soll sich auf rund eine Million Euro belaufen. Smith-Rowe gilt in England als hoffnungsvolles Talent, für die erste Mannschaft der Gunners reichte es in dieser Saison aber kaum. (aha/dpa)

+++ Fortuna verstärkt den Sturm +++

Bundesligist Fortuna Düsseldorf steht dicht vor der Verpflichtung des polnischen Stürmers Dawid Kownacki. Das berichten der "Kicker" und die "Rheinische Post". Der 21-Jährige soll auf Leihbasis vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genua an den Rhein wechseln. Anschließend gebe es eine Kaufoption des Bundesliga-14.

Nach einem starken ersten Jahr bei Sampdoria mit sechs Toren in 22 Spielen kam der Stürmer in dieser Saison nicht mehr so zum Zug. Meist war er nur noch Ergänzungsspieler. In Deutschland schließt am heutigen Donnerstag um 18 Uhr das Transferfenster. (aha/dpa)

ALLES WIEDER ANDERS

Kagawa doch nicht zu Monaco

Der Wechsel des Mittelfeldspielers Shinji Kagawa von Borussia Dortmund zur AS Monaco hat sich offenbar zerschlagen. Das meldet der "Kicker". Demnach soll nun ein Wechsel zum türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul im Gespräch sein. Der ursprünglich bis 2020 vertraglich gebundene 29 Jahre alte Mittelfeldspieler spielte zuletzt unter Trainer Lucien Favre keine große Rolle mehr.

Sollte ein Wechsel bis zum Transferschluss um 18 Uhr noch zustande kommen, wäre Kagawa nach Alexander Isak (Willem II) und Sebastian Rode (Frankfurt) der bereits dritte zuletzt nicht eingesetzte Spieler, der den Tabellenführer der Bundesliga in dieser Transferperiode verlässt. (aha/dpa)