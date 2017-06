Bundesliga-Übertragungsrechte Nur noch fast alle Spiele, fast alle Tore bei Sky

Wenn am 18. August die Bundesligasaison 2017/2018 eröffnet wird, müssen sich die Fußballfans auf Neuerungen einstellen. Diese sind gravierender als bislang vermutet. Nachdem der US-Konzern Discovery mit seinem Sender Eurosport bereits im vergangenen Sommer das Rechtepaket an 40 Bundesligapartien (plus Supercup und die Relegationsspiele zur Ersten Liga und Zweiten Liga) für die anstehende Spielzeit erwarb, rangen Sky und Discovery um die Aufteilung der Ausstrahlungen. Bislang gingen Fußballanhänger davon aus, dass die Partien auch weiterhin über den Sky-Decoder zu empfangen sein würden, da der kostenpflichtige Sender Eurosport 2 Bestandteil des Sky-Pakets ist.

Doch nun gab Eurosport bekannt, die 40 Bundesligaspiele als Livestream über den eigenen Player zu zeigen. Konsequenz: Alle 30 Freitagsspiele, die fünf 13.30 Uhr-Spiele am Sonntagnachmittag und die fünf neu dazugekommenen Spiele am Montagabend (20.30 Uhr) werden nicht mehr klassisch im Fernsehen zu verfolgen sein, sondern nur noch im Netz. Dafür müssen die Zuschauer extra zahlen. Bis August kostet der Abschluss eines Jahresabos 29,99 Euro, der Tagespass 9,99 Euro. Wie die Preise ab September aussehen werden, ist noch nicht bekannt.

Sky hat bereits reagiert und wirbt nicht mehr mit dem Slogan "Alle Spiele - alle Tore". "Wir haben bereits seit geraumer Zeit unsere Kommunikation auf die neue Rechtesituation ab der Saison 2017/18 entsprechend angepasst", teilte der Pay-TV-Sender mit. Zuvor hatte der US-Konzern Discovery bestätigt, dass er eine einstweilige Verfügung gegen derartige Werbeaussagen von Sky erwirkt hatte.