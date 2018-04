Bundesliga-Gedicht Willst du oben Spannung sehen, musst du die Tabelle drehen

Wer Meister wird, ist sonnenklar

Seit hunderttausend Wochen.

Doch bringt die Liga wunderbar

Das kalte Blut zum Kochen.

Denn alles hat aus gutem Grund

So wie die Wurst zwei Enden!

Und, ei, am zweiten geht es rund

Und wackelt's in den Wänden:

Wer schafft den Abstieg? Und wer muss

Noch zittern und drum beten?

Wer darf noch weit nach Notenschluss

Zur Nachprüfung antreten?

Wer also darf das Einerlei

Der ersten Liga fliehen?

Und in die bunte Liga zwei

Mit ihrer Spannung ziehen?

Aus "Oben hui und unten pfui",

Dem Leitspruch aller Spießer,

Wurd "Oben pfui und unten hui"

Für Kenner, ja Genießer.

Doch willst du Spannung oben sehn

Und unten Langeweile,

Dann musst du die Tabelle drehn:

Hier wär die erste Zeile.