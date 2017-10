Gedicht zum Spieltag Die Nachspielzeit

Die Nachspielzeit

Wenn es immer neunzig wären,

Gäb's nicht diese Mehrarbeit.

Doch es zählt zur regulären

Spielzeit auch die Nachspielzeit.

Müde, ach, die Spielerflossen

Und die Akkus, ach, so leer.

Und sie laufen höchst verdrossen

In der Nachspielzeit umher.

Und sie gingen gerne duschen,

Doch wer geht, dem kommt man dumm.

Und sie schleichen und sie huschen

In der Nachspielzeit herum.

Und sie müssen gar beachten:

Manchmal kommt noch etwas vor.

Frankfurt und auch Gladbach machten

In der Nachspielzeit ein Tor!

Und so müssen sie sich schinden,

Und so dauert ihre Qual.

Aus ist erst, wenn Pfeifen finden:

"So, mir reicht's. Ich pieps dann mal!"