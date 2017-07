Fußball-Bundesliga Keine andere Liga lockt mehr Fans an

42.421 Fans pro Spiel. So hoch lag der Zuschauerschnitt der Bundesliga im Spieljahr 2015/2016. Es ist der höchste Wert unter allen Fußballligen der Welt. Das stellte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in ihrem 26. Jahresbericht der Fußball-Finanzen fest, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die Premier League erreicht mit 36.490 Zuschauern pro Partie den zweitbesten Wert, allerdings liegt die Stadionauslastung in England höher (96 Prozent) als in Deutschland (90 Prozent). In Italien bleibt mit einer Nutzung von 52 Prozent (21.680 Zuschauerschnitt) fast jeder zweite Platz frei.

Zuschauer in den Top-Ligen des Fußballs Land Zuschauerschnitt Auslastung der Stadien in Prozent Deutschland 42.420 90 England 36.490 96 Spanien 27.626 76 Italien 21.680 52 Frankreich 20.894 70

Der Studie zufolge steigerte die deutsche Liga ihre Umsätze (ohne Transfererlöse) in der Saison 2015/2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Damit behauptete sie den zweiten Platz hinter Spitzenreiter England. Die Premier League kommt auf 4,9 Milliarden Euro (+11 Prozent). Auf Platz steht die spanische Primera División (2,4 Milliarden Euro/+19). Dahinter folgen bei den Erlösen die italienische Serie A (1,9/+7) und Frankreichs Ligue 1 (1,5/+5).

Die Gesamtumsätze des europäischen Profi-Fußballs (ohne Transfererlöse) stiegen auf ein Rekordniveau von 24,6 Milliarden Euro. "Das starke Umsatzwachstum der Bundesliga lässt sich vor allem anhand der gesteigerten Medienerlöse erklären", sagte Karsten Hollasch, Leiter der Sport Business Gruppe bei Deloitte. "Diese machen mit 202 Millionen Euro rund 63 Prozent des Gesamtwachstums ohne Berücksichtigung der Transfererlöse aus."

Die Bundesliga liege in diesem Bereich aber weiterhin deutlich hinter der englischen Liga zurück. "Die Premier League spielt mit Medienerlösen von über 2,58 Milliarden Euro allerdings nach wie vor in einer eigenen Liga."

Wirtschaftlich stehen die Bundesligaklubs nach der Studie insgesamt relativ gut da. In der Saison 2015/2016 erwirtschafteten die 18 Vereine im Durchschnitt einen Gewinn von 16 Millionen Euro. "16 von 18 Klubs erzielten ein positives Ergebnis. In der Vorsaison war dies nur elf Klubs gelungen", heißt es in dem Bericht.