Ende 2016 machte der damalige Hamburger Trainer Markus Gisdol Gotoku Sakai zum Mannschaftskapitän. Die Entscheidung wurde damals kontrovers diskutiert, Sakai galt als zu leise. Am Samstag, nach dem 1:0-Sieg des HSV gegen den Sportclub Freiburg, wies der Japaner allerdings nach, dass die Entscheidung eine der besseren in Gisdols Amtszeit war.

Nicht nur, dass Sakai als Chef im Mittelfeld mal wieder einer der Besten seines Teams gewesen war. Er war auch der Erste, der den Blick nach dem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel wieder auf das Große und Ganze richtete. Der Kapitän beschrieb, warum seine Mannschaft, die sich noch vor wenigen Wochen desolat präsentierte und am Tabellenende stand, nun wieder hofft, zumindest noch die Relegationsspiele zu erreichen. Weil die fußballerischen Basics stimmen: "Manchmal reicht es bei uns spielerisch nicht, um ein Spiel zu gewinnen. Dann muss der Kampf stimmen - so wie heute."

Stimmungstechnisch wäre Hamburg ein Verlust für die Liga

Tatsächlich hatte man beim HSV am Samstag zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass sich das Team bereits aufgegeben hat. Allein das ist angesichts von immer noch satten fünf Zählern Rückstand auf Rang 16 bemerkenswert. Der Einsatz stimmte, der Funke sprang von den Rängen aufs Feld und von dort zurück, stimmungstechnisch wäre das Volksparkstadion in dieser Verfassung allemal ein herber Verlust für die Bundesliga.

REUTERS Fans des Hamburger SV

Aber gilt das auch für die Mannschaft? Die schien nicht konkurrenzfähig, bis ihr Christian Titz eine auf Ballbesitz basierte Spielweise verordnete und den Spielern immer wieder eintrichterte, dass sie ruhig offensiv spielen dürfen. Zu verlieren hatten sie sowieso nichts mehr.

Am Samstag klappte das nur bedingt. Vor allem in der ersten Hälfte nicht, in der sich die Hamburger keine echte Torchance erspielten, dafür aber eine alarmierend hohe Fehlpassquote hatten und bei ihren Standards nie für Gefahr sorgten. Im zweiten Durchgang wurde es besser.

Freiburg verzweifelt an sich selbst - und an Pollersbeck

Freiburg, das die erste Hälfte dominiert hatte und mal wieder an der eigenen Chancenverwertung sowie am starken HSV-Keeper Julian Pollersbeck verzweifelte, verlor komplett den Faden.

Doch außer dem Hamburger Siegtreffer von Lewis Holtby (52.) - Folge einer Energieleistung und eines Aussetzers der kompletten Freiburger Defensive - kam auch der HSV nur noch einmal gefährlich vors Freiburger Tor. Aber Bobby Wood und Filip Kostic blamierten sich ebenso wie es vor der Pause Jannik Haberer bei Freiburgs Hundertprozentiger getan hatte. Abstiegskampf eben - in all seiner spielerischen Dürftigkeit.

Noch fünf Punkte Rückstand für den HSV

Aber Fragen nach der fußballerischen Qualität interessierten nach dem Schlusspfiff niemanden im Hamburger Lager. Weder die glücklichen Spieler noch die 52.000 Fans im Volkspark, die die Mannschaft nach allen Regeln der Kunst feierten. Mit dem Sieg hat der HSV den Rückstand auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte reduziert, bei einem Sieg in Wolfsburg am kommenden Wochenende wären es nur noch zwei.

Bliebe noch die Szene, die zumindest aus Freiburger Perspektive nicht ganz unerheblich für den Spielausgang war: In der 71. Minute stellte Referee Benjamin Cortus Freiburgs Caglar Söyuncü nach einem Laufduell mit Kostic vom Platz - Gelb-Rot. Das hätte man als überharte, aber vertretbare Entscheidung abhaken können, wenn er nicht kurz zuvor den ebenfalls verwarnten Hamburger Matti Steinmann nach einem harten Foul an Mike Frantz auf dem Feld gelassen hätte (70.) - Titz wechselte den Youngster konsequenterweise daraufhin aus.

"Gnade vor Recht"

Freiburgs Trainer Christian Streich sprach bei der Pressekonferenz vage von "den Situationen, die den Hamburgern extrem geholfen haben", blieb ansonsten aber bei seiner Linie vom Mainz-Spiel, nichts zur Schiedsrichterleistung zu sagen. Das erledigte dafür Frantz: "Bei denen lässt er Gnade vor Recht ergehen, und Caglar stellt er vom Platz."

Am kommenden Samstag erwartet der Sportclub den 1. FC Köln zum vierten Spiel in Folge gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Nachdem die ersten drei verloren gingen, braucht Freiburg dringend ein Erfolgserlebnis - und noch dringender Punkte.