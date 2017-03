Bundesliga Wood rettet HSV Sieg gegen Gladbach

Elf Tage nach dem 1:2 im DFB-Pokal hat der Hamburger SV zum Abschluss des 24. Bundesliga-Spieltags gegen Mönchengladbach 2:1 (1:1) gewonnen. Mit 26 Punkten bleibt der HSV auf Relegationsplatz 16, die Borussia ist Neunter.

Dieter Hecking musste auf die Offensivspieler Raffael (Grippe) und Lars Stindl (Hüftprobleme) verzichten. Hamburg versuchte, die zuletzt starken Gladbacher mit frühem Pressing am Spielaufbau zu hindern. Das gelang, der HSV schaffte es selbst allerdings auch nicht, Angriffe einzuleiten. Kein Wunder also, dass die gefährlichsten Szenen aus Standardsituationen resultierten.

Hamburgs Abwehrspieler Kyriakos Papadopoulos kam nach einem Eckball zum Schuss, verfehlte aber das Tor (9. Minute). Sein Pendant bei Gladbach, Andreas Christensen, hatte mehr Erfolg. Der Däne gewann nach einer Freistoßflanke von Oscar Wendt das Kopfballduell gegen Gideon Jung und traf zum 1:0.

Wood trifft mit viel Übersicht

Danach wurde die Partie deutlich unterhaltsamer. In der 28. Minute brach im Hamburger Volksparkstadion Jubel aus, doch Deniz Aytekin bereitete der Freude über den vermeintlichen Ausgleich durch Bobby Wood nach einigen Sekunden ein Ende. Der Schiedsrichter, der am Mittwoch in Barcelona noch einen äußerst turbulenten Abend erlebt hatte, entschied nach Rücksprache mit seinem Linienrichter auf Abseitsstellung des Vorbereiters Albin Ekdal - und lag damit richtig.

Nun gab es reihenweise Chancen. Die beste vergab Gladbachs Josip Drmic, der nach einem Querpass von Mahmoud Dahoud unbedrängt HSV-Keeper René Adler anschoss (29.). Kurz darauf erzielte Lewis Holtby einen weiteren Abseitstreffer. Als der Ball dann das dritte Mal im Tor der Borussia lag, zählte es: Filip Kostic hatte per Kopfball getroffen (36.). Es blieb bis zur Pause beim 1:1, weil Patrick Herrmann nach einem Konter Adler nicht überwinden konnte (44.).

Auch in der zweiten Hälfte war es eine Partie mit vielen Angriffen, vor allem der HSV bestimmte das Geschehen. Nach einem Eckball kam Ekdal zum Kopfball, Yann Sommer parierte aber ohne Mühe (55.). Ansonsten fehlte den Flanken und Pässen jedoch die Präzision, um Gladbachs Abwehr zu bezwingen. Erst in der 80. Minute erspielte sich Hamburg eine gute Chance - dank der Mithilfe der Gladbacher, die den Ball in drei Versuchen nicht klären konnten. Kostic brachte den Ball von links scharf in den Strafraum, zu Wood. Der reagierte nach der Annahme gut, ließ Jannik Vestergaard ins Leere grätschen und traf zum 2:1.