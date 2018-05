Fußball-Bundesliga So steigt der HSV am 33. Spieltag ab

Freiburg besiegt, Wolfsburg geschlagen - der Hamburger SV hat in den vergangenen zwei Wochen wichtige Siege gegen zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gefeiert. Trotz der sechs Punkte und deutlich besseren Stimmung in Hamburg droht aber weiter der Abstieg. Am Samstag könnte es dazu kommen und der Klub würde nach dem 1. FC Köln als zweiter direkter Absteiger in die Zweite Bundesliga feststehen. Für den HSV wäre es der erste Abstieg der Historie.

Der HSV bekommt es am 33. Spieltag (alle Spiele um 15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) im Auswärtsspiel mit Eintracht Frankfurt zu tun (15.30 Uhr). Der Gegner kämpft als Siebter noch um Europa, aber hat seit Mitte März kein Bundesliga-Spiel mehr gewonnen. Zudem gab es zuletzt Ärger um Trainer Niko Kovac, der den Verein nach Saisonende in Richtung Bayern München verlassen wird. Für den HSV scheint der angeschlagene Gegner zum richtigen Zeitpunkt zu kommen.

Welches Szenario eintreffen muss, damit der HSV einen Spieltag vor Saisonende absteigt? In welchem Fall darf der Klub weiter hoffen? Der Überblick.

Bundesliga-Tabelle am 32. Spieltag Platz Klub Spiele Torvdifferenz Punkte 14 Mainz 05 32 -14 33 15 SV Freiburg 32 -24 33 16 VfL Wolfsburg 32 -12 30 17 Hamburger SV 32 -22 28 18 FC Köln 32 -30 22

So steigt der Hamburger SV (28 Punkte) am 33. Spieltag ab:

Verliert der HSV in Frankfurt oder spielt unentschieden, steht der direkte Abstieg fest, wenn Wolfsburg gegen RB Leipzig gewinnt. Selbst bei einem Remis des VfL wäre der Abstieg der Hamburger im Falle einer Niederlage praktisch perfekt, da Wolfsburg das deutlich bessere Torverhältnis hat.

Getty Images Trainer Christian Titz (links) und Lewis Holtby

So ist die HSV-Rettung auch noch nach dem 33. Spieltag möglich:

Hamburg verhindert den vorzeitigen Abstieg am 33. Spieltag, wenn das Team in Frankfurt siegt - unabhängig davon, wie der VfL Wolfsburg spielt.

- unabhängig davon, wie der VfL Wolfsburg spielt. Spielt der HSV unentschieden in Frankfurt und Wolfsburg verliert in Leipzig, könnte der HSV auch noch am 34. Spieltag auf die Rettung hoffen. Hamburg dürfte auch weiter hoffen, wenn das Team verliert und Wolfsburg ebenfalls eine Pleite kassiert.

in Frankfurt und Wolfsburg verliert in Leipzig, könnte der HSV auch noch am 34. Spieltag auf die Rettung hoffen. Hamburg dürfte auch weiter hoffen, wenn das Team verliert und Wolfsburg ebenfalls eine Pleite kassiert. Hamburg könnte den direkten Abstiegsplatz 17 auch verlassen . Das wäre der Fall, wenn der HSV in Frankfurt gewinnt und Wolfsburg bei RB Leipzig verliert. Dann hätte Hamburg mit 31 Punkten einen Punkt Vorsprung auf den VfL Wolfsburg.

. Das wäre der Fall, wenn der HSV in Frankfurt gewinnt und Wolfsburg bei RB Leipzig verliert. Dann hätte Hamburg mit 31 Punkten einen Punkt Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. Mit aktuell fünf Punkten Rückstand auf Platz 15 und zwei ausstehenden Spielen ist für den HSV sogar noch eine direkte Rettung ohne Umweg über die Relegation möglich. Diese Chance könnte es auch noch nach dem 33. Spieltag geben, wenn der HSV in Frankfurt gewinnt und Mainz (in Dortmund) und/oder Freiburg (in Mönchengladbach) verliert/verlieren.

Restprogramm Hamburger SV

33. Spieltag: Eintracht Frankfurt (A)

34. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (H)

Restprogramm VfL Wolfsburg

33. Spieltag: RB Leipzig (A)

34. Spieltag: FC Köln (H)

Restprogramm SC Freiburg

33. Spieltag: Mönchengladbach (A)

34. Spieltag: FC Augsburg (H)

Restprogramm Mainz 05

33. Spieltag: Borussia Dortmund (A)

34: Spieltag: Werder Bremen (H)