Hannover 96 hat 0:3 (0:1) gegen RB Leipzig verloren. Der Negativtrend der Niedersachsen geht damit auch unter ihrem neuen Trainer Thomas Doll weiter. Hannover ist nun bereits seit neun Bundesliga-Spieltagen ohne Sieg. Die neuerliche Niederlage ist die fünfte Heimpleite in Folge, bei der 96 kein eigenes Tor erzielte. Die Tore für Leipzig erzielten Marcel Halstenberg per Elfmeter (45. Minute +3) und Willi Orban (64., 85.).

Im Vergleich zu den vergangenen Spielen stellte Doll fast die komplette Mannschaft um. Von den Feldspielern bei der 1:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund, bei der noch André Breitenreiter an der Seitenlinie stand, blieben nur Nicolai Müller, Waldemar Anton und Kevin Akpoguma in der Startelf.

Dennoch bestimmten spielstarke Leipziger die Partie und schossen in den ersten 45 Minuten insgesamt zehnmal in Richtung des Hannoveraner Tors. Esser und die Latte (19.) retteten 96 aber das Unentschieden - bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Dann foulte Akpoguma im Strafraum Leipzigs Matheus Cunha. Den Elfmeter verwandelte Marcel Halstenberg zur Führung.

Getty Images Leipziger Jubel

In der zweiten Hälfte hatte Hannover mehr Spielanteile, gefährlich wurden sie vor dem gegnerischen Tor aber nicht. Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi und der nach der Halbzeit eingewechselte Yvon Mvogo mussten nur einen einzigen Ball abwehren (89.).

Auf der anderen Seite kassierten die Gastgeber die Vorentscheidung nach einer Ecke. Halstenbergs Ball rutschte an allen Hannoveraner Verteidigern vorbei auf den zweiten Pfosten, wo Leipzigs Kapitän Willi Orban nur noch einköpfen musste.

Zusätzlich zu Jonathas brachte Doll in Bobby Wood und Hendrik Weydandt zwei weitere Mittelstürmer. Aber auch dadurch wurde das Hannoveraner Offensivspiel nicht gefährlicher. Wieder nach einer Ecke erzielte wieder Orban den 3:0-Endstand.