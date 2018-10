Fußball-Bundesliga Videobeweis rettet Freiburg einen Punkt bei Hertha BSC

Hertha BSC gibt die ersten Punkte in dieser Bundesliga-Saison im Olympiastadion ab: Im Heimspiel gegen den SC Freiburg ist der Klub nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Zuvor hatte der Klub alle drei Heimspiele gewonnen, eins gegen den FC Bayern. Die Berliner sind nach einem zu harmlosen Offensivauftritt vorübergehend Fünfter (15 Punkte), könnten am achten Spieltag aber noch von Borussia Mönchengladbach überholt werden.

Aufreger der Partie war eine strittige Schiedsrichterentscheidung in der 89. Minute. Referee Benjamin Cortus gab nach einem Kontakt zwischen Manuel Gulde und Palko Dárdai zunächst Elfmeter und nahm diesen nach Videobeweis zurück. Offenbar erkannte der Unparteiische ein Stürmerfoul von Dárdai - ein umstrittener Zug, zumal keine eindeutige Fehlentscheidung vorgelegen hat und nur in solchen Fällen der Videobeweis zum Einsatz kommen soll.

Herthas einziges Tor erzielte der derzeit herausragende Ondrej Duda. Der 23-Jährige kam 2016 für eine Millionenablöse zu Hertha und hatte in seinen ersten beiden Jahren mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Trainer Pál Dárdai hielt an ihm fest - und mittlerweile zahlt der Slowake das Vertrauen zurück. Der sehenswerte Führungstreffer gegen Freiburg per Schlenzer in die rechte Ecke (7. Minute) war bereits sein sechstes Tor in der aktuellen Spielzeit, damit ist Duda derzeit der erfolgreichste Berliner Torschütze.

KAMIL ZIHNIOGLU/EPA-EFE/REX/Shutterstock Ondrej Duda

Hertha dominierte das Spiel, kam trotz der Überlegenheit aber nicht zu Großchancen und verpasste die Vorentscheidung. Dann traf der Gegner: In der 36. Minute erzielte Robin Koch per Distanzschuss den Ausgleich. Es war der einzige Freiburger Schuss aufs Tor in der ersten Hälfte.

Die zweiten 45 Minuten gehörten erneut Hertha, aber auch im zweiten Abschnitt fehlte das Tempo im Angriff. Die beste Chance auf den Sieg vergab Vedad Ibisevic nach einer Flanke, sein Kopfball flog knapp am Tor vorbei (62.). Freiburg kam in der Schlussphase zu einer Großchance durch Luca Waldschmidt, Rune Jarstein reagierte glänzend. Nach dem Remis bleibt Freiburg mit neun Punkten im unteren Liga-Mittelfeld.

Hertha BSC - SC Freiburg 1:1 (1:1)

1:0 Duda (7.)

1:1 Koch (36.)

Hertha BSC: Jarstein - Lazaro, Luckassen, Lustenberger, Plattenhardt - Skjelbred, Arne Maier - Kalou (84. Dárdai), Duda, Dilrosun (62. Leckie) - Ibisevic (71. Selke)

Freiburg: Schwolow - Kübler, Gulde, Heintz, Günter - Koch - Terrazzino (46. Petersen), Höfler, Sallai (72. Okroji) - Haberer, Waldschmidt (90. Lienhart)

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Gelbe Karten: Plattenhardt, Duda / -

Zuschauer: 53.716