Hertha BSC hat im Verfolgerduell um die internationalen Plätze gegen Werder Bremen einen Heimerfolg verpasst. Beim 1:1 (1:0) traf Bremens Claudio Pizarro in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Freistoß. Der ehemalige Bremer Davie Selke hatte Hertha zuvor in Führung gebracht (25.).

Die erste Hälfte war taktisch geprägt. Während Werder ganz ohne Schuss auf das Tor blieb, sorgte Selke immer wieder für gefährliche Situationen. Zunächst traf er aber nur den Pfosten (21.).

Nach einem Bremer Ballverlust im Mittelfeld bekam Selke nur wenig später die nächste Abschlussmöglichkeit. Ondrej Duda spielte den Ball in den Lauf von Salomon Kalou, der vor Jiri Pavlenka zu Davie Selke legte. Trotz des ungenauen Passes traf er aus spitzem Winkel zur Führung.

Nach dem 1:0 zirkelte Duda einen Freistoß aus 20 Metern an die Unterkante der Latte (38.). Aber auch Hertha hatte Glück: Obwohl Niklas Stark zweimal gelbwürdig in seinen Gegenspieler grätschte ließ Schiedsrichter Sören Storks ihn ohne Gelbe Karte davonkommen.

In der zweiten Hälfte brachte Werders Trainer Florian Kohfeldt in Claudio Pizarro und Josh Sargent zwei neue Stürmer. Nach einem Foul an Sargent pfiff Storks in der Nachspielzeit unmittelbar vor dem Strafraum der Berliner einen Freistoß für Werder. Pizarro trat an - und schoss den Ball durch die Mauer zum Ausgleich in das Tor. Danach wurde die Partie nicht mehr angepfiffen.

Hertha BSC - Werder Bremen 1:1 (1:0)

1:0 Selke (25.)

1:1 Pizarro (90.+6)

Berlin: Jarstein - Stark, Rekik, Torunarigha (57. Skjelbred) - Lazaro, Grujic, Lustenberger, Mittelstädt - Duda (90. Darida), Kalou (81. Klünter) - Selke

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson - Bargfrede (75. Sargent) - Maximilian Eggestein, Klaassen - Johannes Eggestein (61. Pizarro), Kruse, Rashica (75. Möhwald)

Schiedsrichter: Sören Storks

Gelbe Karten: Rekik, Lazaro, Ibisevic - Langkamp, Bargfrede, Klaassen

Zuschauer: 49.627