Fußball-Bundesliga Keeper Lössl hält Mainzer Heimsieg fest

Der FSV Mainz 05 hat nach fünf sieglosen Versuchen wieder ein Heimspiel gewonnen: Im Derby gegen Darmstadt 98 sorgten Pablo De Blasis (5. Minute) und Yunus Malli (56., Foulelfmeter) für einen 2:1 (1:0)-Sieg, Sven Schipplock traf in der Nachspielzeit für die Gäste (90.+2, Handelfmeter). Großen Anteil am Mainzer Erfolg hatte zudem Torhüter Jonas Lössl, der beim Stand von 1:0 einen Foulelfmeter parierte.

Die Gastgeber hatten gleich ihre erste Gelegenheit zum Führungstreffer genutzt: Eine sehenswerte Kombination über Daniel Brosinski und Gaëtan Bussmann brachte im Zentrum De Blasis in Position, der aus kurzer Distanz sein bereits viertes Saisontor markierte.

Auch die Lilien waren im ersten Durchgang nicht chancenlos. László Kleinheisler scheiterte mit einem Fernschuss, den FSV-Keeper Lössl gerade noch an die Torlatte lenken konnte (18.). Die besseren Möglichkeiten hatte allerdings auch nach dem Führungstreffer Mainz 05: Jhon Córdoba war nach einem Konter bereits um Darmstadts Schlussmann Michael Esser herumgekurvt, hatte den Ball dann aber aus nicht allzu spitzem Winkel statt ins leere Tor ans Außennetz gesetzt (19.).

Auch Malli hatte nach einem Sololauf das 2:0 auf dem Fuß, Esser kratzte den Ball allerdings noch aus dem bedrohten Eck (26.), nach dem anschließenden Eckball verpasste Alexander Hack nur knapp per Kopf (27.). Córdoba traf ebenfalls noch das Aluminium: Malli hatte aus dem Halbfeld geflankt, der Kolumbianer den Ball an die Latte geköpft (37.). Kurz vor der Pause schließlich vergab Stefan Bell eine weitere Großchance nach einer verlängerten Ecke (43.).

Mainz hätte also gegen die konteranfälligen Darmstädter bereits deutlich höher führen müssen, als Schiedsrichter Felix Brych den unterlegenen Gästen mit einer Fehlentscheidung die Ausgleichsmöglichkeit schenkte. Bell hatte im Zweikampf gegen Antonio-Mirko Colak ebenso gedrückt wie sein Gegenspieler, der Referee zur allgemeinen Überraschung auf Elfmeter entschieden. Der Gefoulte trat selbst an, scheiterte aber an Lössl (45.).

Nach dem Wiederbeginn drückten zunächst die Darmstädter auf den Ausgleich - wieder aber griff der Referee ins Spiel ein. Malli hatte diesmal im Lilien-Strafraum bei Aytac Sulu eingefädelt, Brych zum zweiten Mal auf den Elfmeterpunkt gezeigt - auch diese Entscheidung war zumindest diskutabel. Malli verludt Esser allerdings und erhöhte zum 2:0. (56.).

Darmstadt gab nicht auf, hatte in der Folge durch Colak gute Möglichkeiten, wieder zurück ins Spiel zu finden. Besonders die Situation in der 67. Minute hätten die Gäste aber nutzen müssen, um in Mainz noch etwas zu holen. Giulio Donatis Fehlpass hatte Schipplock an den Ball gebracht, dessen Hereingabe verpasste in der Mitte jedoch Colak. Schipplocks Anschlusstreffer in der Nachspielzeit (90.+2, Handelfmeter) bedeutete für die Gäste immerhin den ersten Auswärtstreffer der Saison, kam aber letztlich zu spät. Mainz feierte jedoch den ersten Heimerflog seit dem 2. April.

