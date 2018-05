Ganze 24 Gegentreffer hat der FC Bayern in der Spielzeit 2017/2018 hinnehmen müssen, drei davon gehen auf das Konto des Münchner Innenverteidigers Niklas Süle. Der Nationalspieler traf beim Gastspiel in Augsburg, gegen Werder Bremen und nun am 33. Spieltag beim 1. FC Köln ins eigene Tor.

Der 22-Jährige hat damit einen vier Jahrzehnte alten Bundesligarekord eingestellt: Bislang war der ehemalige Hamburger Manfred Kaltz der einzige, der seinen eigenen Torhüter gleich dreimal in einer Spielzeit überwinden konnte.

Tröstlich für Süle: Während Kaltz mit seinen Eigentoren dafür sorgte, dass der HSV die Saison 1977/1978 nur auf Platz zehn abschloss, kann der Ex-Hoffenheimer in seiner ersten Saison beim Rekordmeister am kommenden Wochenende die erste Meisterschaft seiner Laufbahn feiern. Oder sich den alleinigen Eigentorrekord sichern.