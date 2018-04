Frankfurts Niederlage in München Kovac wird in seiner neuen Heimat gedemütigt

Der zehnjährige Markus machte seine Sache vor Spielbeginn ganz ordentlich. Der Junge aus dem Kids-Club des FC Bayern stand auf dem Rasen und durfte die Mannschaftsaufstellung vorlesen, er fiepste dabei Namen ins Stadion-Mikrofon, die erstmals an dieser Stelle zu hören waren - Namen von Spielern, die altersmäßig zum Teil seine Schulkameraden aus der Oberstufe sein könnten. Franck Evina (17 Jahre), Lukas Mai (18), Meritan Shabani (19), Niklas Dorsch (20).

Jupp Heynckes hatte gute Gründe, am Samstagnachmittag gegen die Frankfurter Eintracht vier Spieler aus der eigenen Jugend für die Startelf zu nominieren. Einige Stammkräfte waren verletzt oder angeschlagen, andere sollten geschont werden für das so wichtige Spiel am Dienstag in Madrid, wenn die Bayern nach dem 1:2 im Hinspiel doch noch ins Finale der Champions League einziehen wollen.

"Ich hab mich sehr für unsere Jungs gefreut", sagte Sandro Wagner später nach dem lockeren 4:1, "das war ein großer Tag für unser Junior-Team." Und genau deswegen ein fürchterlicher Tag für Eintracht Frankfurt. Von einer zusammengewürfelten Münchner C-Elf derart vorgeführt und demontiert zu werden, war auch für Niko Kovac eine bittere Demütigung - und das an seinem neuen Arbeitsplatz.

Ergebnisse seit der Kovac-Bekanntgabe: 1:4, 0:3, 1:4

Schon in den vergangenen Wochen hatte die Eintracht geschwächelt, doch nun wurde ausgerechnet in München schonungslos deutlich, wie schlecht die Mannschaft spielt, seit der FC Bayern die Verpflichtung von Kovac zur neuen Saison bekannt gab. Außer dem glücklichen 1:0 im Pokal-Halbfinale auf Schalke setzte es seitdem in der Liga drei heftige Klatschen. 1:4 in Leverkusen, 0:3 gegen Berlin, nun 1:4 in München. Gehemmt und gelähmt spielt das Team, als habe man den bevorstehenden Wechsel des Trainers nicht verkraftet.

Entsprechend war die Laune von Kovac selbst: "Das haben wir uns anders vorgestellt, angesichts der Aufstellung der Bayern durfte man sich mehr ausrechnen." Und auch Sportdirektor Fredi Bobic fand klare Worte: "Da musst du Zweikämpfe angehen und brennen, du musst die Körperlichkeit suchen und den Gegner in die Knie zwingen. Bei den Bayern wollten sich viele arrivierte Spieler nicht verletzten, das musst du komplett ausnutzen. Aber wir haben unsere Chance nicht genutzt. Wir waren passiv und nicht aktiv."

REUTERS Niklas Dorsch nach seinem Tor zum 1:0

Bissig hätten sie sein müssen, eklig und gemein, den Bayern die Freude am Spielen nehmen - in einem Spiel, bei dem es der längst feststehende Deutsche Meister in Kauf nahm, die Partie gegebenenfalls auch kampflos abzuschenken. Letztlich wäre das immer noch sinnvoller gewesen als bedingungslos jeden Zweikampf anzunehmen und ein unnötiges Risiko für Dienstag einzugehen. Doch schon bald spürten sie, dass sich die Gäste aus Frankfurt meist nur artig aufreihten, um sich freie Sicht auf die sehr leicht herausgespielten Münchner Chancen und Tore zu ermöglichen.

Sieg im Pokalfinale wird immer unwahrscheinlicher

Aufgrund der vergangenen zwei Wochen wäre es unangemessen, gleich die Befähigung von Kovac in Frage zu stellen, ob er eine große Mannschaft wie den FC Bayern trainieren kann. Vielleicht gelingt ihm mit dem Sieg im Pokalfinale in Berlin sogar noch ein triumphaler Abschied aus Frankfurt. Angesichts der Leistung vom Samstag darf das aber bezweifelt werden. Es wirkt gar, als würde Kovac seine Mannschaft nicht mehr erreichen, als würde es nun zum Ende der Saison nur noch um Schadensbegrenzung gehen - weshalb die Begleitumstände des Wechsel-Vollzugs und vor allem des Zeitpunkts vor gut zwei Wochen weiterhin für einen faden Beigeschmack sorgen.

An Kovac dachte Niklas Dorsch nach Abpfiff nicht mehr, er wird mit ihm kommende Saison auch nichts mehr zu tun haben. Der Mittelfeldspieler hatte gleich in seinem ersten Profispiel sein erstes Tor erzielt. Von einem "coolen Erlebnis" sprach der 20-Jährige, kündigte aber gleich an, dass er den FC Bayern im Sommer verlässt. "Ich will den nächsten Schritt gehen. Aber nicht hier." Wo, weiß er noch nicht, in jedem Fall will er weg aus München.

Erst einmal dachte Dorsch noch an Sonntag. Da geht es für seine Teamkollegen im Regionalliga-Derby gegen den Lokalrivalen TSV 1860, der Zweite gegen den Ersten. Dorsch selbst wird wegen seines Bundesliga-Debüts nicht spielen dürfen. Es könnte ungemütlich werden für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters. Wenn es gegen den Viertliga-Spitzenreiter ungemütlicher wird als gegen den Bundesliga-Siebten, dann spricht das nicht für Eintracht Frankfurt - und erst recht nicht für Kovac.