+++ Fußball-Transferticker +++ Lasogga vor Abschied vom HSV

+++ JETZT KÖNNTE ES SCHNELL GEHEN +++

Lasogga vor Wechsel nach England

Der Wechsel von HSV-Profi Pierre-Michel Lasogga nach England rückt näher. Der 25 Jahre alte Stürmer wurde für zwei Tage freigestellt, um die Transferoption zum englischen Zweitligisten Leeds United zu überprüfen, bestätigte der Hamburger SV. Lasogga ist einer der Top-Verdiener beim HSV, spielt in den Planungen von Trainer Markus Gisdol allerdings keine Rolle mehr. Zuletzt beklagte HSV-Investor Klaus-Michael Kühne in einem Interview mit dem SPIEGEL, dass "Luschen" wie Lasogga immer beim HSV hängenbleiben.

Knackpunkt eines möglichen Deals dürfte das Geld sein. Der im Sommer 2014 für 8,5 Millionen Euro Ablöse von Hertha BSC verpflichtete Lasogga hat noch einen gut dotierten Vertrag bis 2019. Dem Vernehmen nach könnte ein Wechsel auf die Insel nur klappen, wenn der HSV einen Teil der Gage weiter übernähme. (jan/dpa)

Dortmund an Ukrainer Yarmolenko interessiert

Andriy Yarmolenko könnte der Nachfolger für Ousmane Dembélé bei Borussia Dortmund werden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Nach dem Millionen-Abgang des Franzosen zum FC Barcelona sucht der Bundesligist einen Ersatz für die Flügelposition. Aktuell steht der 27 Jahre alte Ukrainer bei Dynamo Kiew unter Vertrag.

Der Rechtsaußen war bereits im August 2015 mit Dortmund in Verbindung gebracht worden. Damals scheiterte ein Transfer jedoch an der Ablösesumme. Dieses Mal soll die Verpflichtung zwischen 20 bis 30 Millionen Euro kosten. Anders als Dembélé ist Yarmolenko kein dribbelstarker Tempospieler. Der Ukrainer ist mit seiner Körpergröße von 1,89 Meter ein kraftvoller Außenstürmer, der in 339 Spielen für Dynamo Kiew 137 Treffer erzielte. Im Ausland hat Yarmolenko noch nicht gespielt. (jan)