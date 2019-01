1. Timo Werner ist (noch) kein Stürmer von internationalem Format

RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick hatte vor der 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund einen besonderen Plan ausgeheckt. Timo Werner kam nicht etwa im Sturmzentrum zum Einsatz, sondern postierte sich auf dem linken Flügel. Mit seinem Tempo sollte er hinter die Dortmunder Abwehr gelangen, sobald deren Außenverteidiger aufgerückt waren.

In der Theorie war dies ein guter Plan. In der Praxis scheiterte er jedoch. Es zeigten sich in dieser Partie die Schwächen von Werner: Sein erster Ballkontakt ist häufig unsauber, seine hohen Hereingaben kaum zu verwerten. So verpuffte seine Wirkung auf Linksaußen. Auch als er im zweiten Durchgang immer häufiger im Zentrum auftauchte, blieb er glücklos. Zum achten Mal in seiner Karriere traf Werner auf den BVB, zum achten Mal blieb er ohne Torerfolg. Gegen Bayern München blieb er in sechs von acht Partien torlos. Gegen Spitzenteams trifft er nicht.

Aktuell feilscht Werner in Leipzig um einen neuen Vertrag. Manch einer munkelt, er liebäugelt mit einem Wechsel zu einem Spitzenklub. Für einen Verein mit internationalen Ambitionen muss Werner sich jedoch steigern. Seine Entscheidungsfindung und seine Technik in engen Situationen ist nicht auf dem Niveau, das Liverpool, Bayern oder auch Dortmund verlangen.

2. Die Dortmunder Defensive gewinnt die Meisterschaft

Die Defensive gewinnt Meisterschaften - ein Klischee, für dessen Verwendung man beim TV-Stammtisch "Doppelpass" fünf Euro ins Phrasenschwein werfen müsste. Doch die Statistik ist unerbittlich: In den 54 Spielzeiten der Bundesliga errang 34-mal jenes Team den Meistertitel, das die wenigsten Tore kassierte. Das Team, das die meisten Tore schoss, holte nur in 27 Spielzeiten die Meistertrophäe.

Alle schwärmen von Dortmunds Offensive. Doch der Defensivpapst Lucien Favre hat auch die Defensive der Dortmunder weiterentwickelt. Seine Mannschaft verteidigt eng, verschiebt kompakt, lässt dem Gegner kaum Räume. Axel Witsel und Thomas Delaney dominieren das Zentrum. Auch die Außenstürmer arbeiten gewissenhaft nach hinten mit, selbst Dribbelkünstler Jadon Sancho eroberte gegen Leipzig sechs Bälle.

Dennoch ließ der BVB am Samstagabend ungewöhnlich viele Torchancen zu. Allerdings waren daran vornehmlich Abspielfehler im Spielaufbau schuld - Fehler, die Dortmund vermeidet, wenn der Gegner weniger Druck macht als die pressingstarken Leipziger. Aus dem Spiel öffnete der BVB nur selten Räume.

Nach achtzehn Spieltagen kassierte der BVB achtzehn Gegentore. Das ergibt zusammen mit Leipzig und Borussia Mönchengladbach den besten Defensivwert der Liga - und ist ein gewichtiger Indikator, dass Dortmund tatsächlich die Meisterschaft gewinnt. So wie 34 defensivstarken Teams vor ihnen.

3. Roman Bürki ist der Garant für Dortmunds starke Defensive

Vergangene Saison beförderte Borussia Dortmund Matthias Kleinsteiber zum Torwart-Trainer der ersten Mannschaft. Ein Jahr später kaufte der Verein Marwin Hitz als zweiten Keeper, der Stammtorhüter Roman Bürki Druck machen soll.

In der verschlossenen Welt des Profi-Fußballs ist es kaum möglich, ernsthaft zu bewerten, wie diese zwei Ereignisse mit der Leistungssteigerung von BVB-Torhüter Roman Bürki zusammenhängen. Zu wenig ist bekannt aus dem Trainingsalltag der Bundesligisten. Wer sich in Dortmund umhört, bekommt jedoch häufig dieselben Antworten: Kleinsteiber sei einer der modernsten Torwart-Trainer der Bundesliga. Hitz wiederum sei ein Trainingsfanatiker, der zwar selten spielt, aber dafür sorgt, dass Bürki in jeder Trainingseinheit alles geben muss, um nicht abzufallen.

Beste Torhüter des 18. Spieltags

Unstrittig ist: Bürki erlebt die beste Saison seiner Karriere. Wenn die stabile Defensive der Dortmunder wackelt, glänzt Bürki. Die SPIX-Statistik weist für ihn in dieser Saison sechzehn Paraden der schwersten Kategorie sowie 22 Paraden der zweithöchsten Kategorie aus. Für jedes Gegentor hält er also im Schnitt 2,4 schwere Schüsse. Nur Gladbachs Yann Sommer (3,1) sowie Peter Gulacsi (2,5) weisen in der Liga bessere Werte auf.

Gegen Leipzig rettete der Schweizer mit drei Topparaden seinem Team den Sieg - wieder einmal. Wenn die Defensive tatsächlich Meisterschaften gewinnt, ist Bürki Dortmunds wichtigster Spieler dieser Saison.