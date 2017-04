Bundesliga Freiburg hat mehr als nur einen guten Joker

Der SC Freiburg hält im Rennen um die Europapokalplätze mit. Dank eines späten Tors gewann die Mannschaft von Trainer Christian Streich 2:1 (1:0) gegen Bayer Leverkusen. Freiburg ist mit 44 Punkten Tabellensechster vor Werder Bremen (42 Punkte), Leverkusen liegt auf Platz zwölf mit vier Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 16.

Streich hatte seinen besten Joker Nils Petersen diesmal von Anfang an aufgestellt, bewies aber in der 85. Minute, dass er noch weitere gute Einwechselspieler im Kader hat: Pascal Stenzel war drei Minuten auf dem Platz, als er zum Sieg traf.

Petersen hatte zuvor gezeigt, dass er nicht nur als Joker treffen kann. In der elften Minute zog der Stürmer nach einem Steilpass von der Strafraumgrenze ab und traf genau in den Winkel. Sein neunter Saisontreffer, der erste, den er als Spieler der Anfangsaufstellung erzielte. Vier Minuten später kam der ehemalige Werder-Profi aus spitzem Winkel erneut zum Schuss, diesmal konnte Leverkusens Keeper Bernd Leno parieren.

54 – Nils Petersen ist in seinem 76. Pflichtspiel im Trikot des @scfreiburg am 54. Tor direkt beteiligt (44T, 10V). Knipser. #SCFB04 pic.twitter.com/nYG6nvw9Ab — OptaFranz (@OptaFranz) 23. April 2017

Freiburg stand hoch und blockte die Leverkusener Angriffe so früh ab, beschränkte seine eigenen Angriffsbemühungen auf Konter. Bayer spielte bis zum Strafraum kombinationssicher, wirklich gefährlich wurde die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut aber kaum. Zwei Schüsse aufs Tor brachte Leverkusen in der ersten Hälfte zustande. Freiburg zwar sogar nur einen, aber der passte.

Freiburg hielt auch in der zweiten Hälfte an seiner Kontertaktik fest, Onur Bulut hatte nach einem solchen Angriff die gute Chance, das 2:0 selbst zu machen oder einzuleiten. Bulut entschied sich frei vor Leno für einen Querpass, den Leverkusens Abwehr abfing. Bayer fand weiter kein Mittel, hinter die SC-Verteidigung zu kommen, hatte aber nach einer Stunde das Glück, dass Aleksandar Ignjovski im eigenen Strafraum gegen Kevin Volland mit viel Risiko in den Zweikampf ging. Es gab Elfmeter, Volland verwandelte zum 1:1.

Danach folgte die turbulenteste Phase der Partie, Volland traf mit einem Distanzschuss den Außenpfosten (64.), Freiburgs Caglar Söyüncü schoss knapp über das Tor (66.), Wendell rettete auf der Linie mit dem Knie gegen Janik Haberer (67.) und bugsierte kurz darauf den Ball mit dem Oberschenkel knapp übers Tor (68.).

Leverkusen drängte am Ende auf den Sieg, doch Stenzel bewahrte nach einem Sprint über die rechte Seite den Überblick und traf ins lange Eck zum Sieg.