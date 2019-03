Im Spiel der Krisenklubs hat Schalke 04 gegen Hannover 96 gewonnen. Nach sechs Niederlagen in Serie reichte der Mannschaft von Huub Stevens ein Treffer von Suat Serdar (39. Minute) zum 1:0-Sieg (1:0). Dabei war Torhüter Alexander Nübel der beste Schalker.

Für Hannover ist es die neunte Niederlage im zehnten Rückrundenspiel. Durch den Sieg des 1. FC Nürnberg gegen Augsburg am Samstag rutschten die Niedersachsen zudem auf den letzten Platz. Der erste Nichtabstiegsplatz ist sieben Spieltage vor Saisonende bereits elf Punkte entfernt.

Die erste große Chance der Partie hatten die Gastgeber: Hendrik Weydandt nahm einen Abpraller zwölf Meter vor dem Schalke Tor direkt. Schalkes Torhüter Alexander Nübel lenkte den Ball spektakulär über die Latte (18.). Auf der Gegenseite hielt 96-Keeper Michael Esser nicht weniger stark gegen einen freien Abschluss von Benjamin Stambouli (35.)

Kurz danach musste Esser aber doch hinter sich greifen. Stambouli wich mit dem Ball aus dem Mittelfeld auf den rechten Flügel aus und flankte auf den ersten Pfosten. Serdar kontrollierte den Ball sehenswert mit dem Außenrist und schloss direkt in das lange Eck ab.

Mehr Risiko, aber kein Glück

Hannovers Trainer Thomas Doll ging in der zweiten Hälfte mehr Risiko und brachte in Florent Muslija einen Offensivspieler für den defensiven Oliver Sorg. Der Eingewechselte sorgte auch für die erste Chance der zweiten Hälfte. Von der linken Seite zog Muslija in die Mitte und schoss den Ball an das Lattenkreuz (75.).

Auch in der Folge hatte Schalke Glück, dass sie nicht doch noch den Ausgleich kassierten. Nübel hielt seiner Mannschaft den Sieg gegen Muslija (77.) und Takuma Asano (78.) fest.

Swen Pförtner/DPA Alexander Nübel (grünes Trikot) brachte Hannover mit seinen Paraden zur Verzweiflung.

Schalke klettert durch den Sieg vorbei an Augsburg auf den 14. Tabellenplatz. Auf den VfB Stuttgart, der auf dem Relegationsrang steht, haben die Gelsenkirchener vorerst sechs Punkte Vorsprung. Am Abend spielen die Stuttgarter bei Eintracht Frankfurt (18 Uhr; Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky).

Hannover 96 - Schalke 04 0:1 (0:1)

0:1 Serdar (39.)

Hannover: Esser - Sorg (46. Muslija), Anton, Wimmer, Albornoz (61. Felipe) - Bakalorz, Schwegler - Haraguchi, Maina (75. Asano) - Weydandt, Nicolai Müller

Schalke: Nübel - Bruma, Salif Sane, Nastasic - Stambouli, Mascarell, Oczipka - Serdar (79. Boujellab), Rudy (71. Kutucu) - Uth, Embolo (89. Konoplyanka)

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Gelbe Karten: Weydandt / Bruma

Zuschauer: 44.500