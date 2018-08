Bundesliga Rot und Pleite - Schalke erlebt Fehlstart beim VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg - FC Schalke 2:1 (1:0)

Erster Spieltag, erste Niederlage: Vizemeister Schalke 04 ist mit einer Pleite beim Vorjahres-16. in die neue Bundesligasaison gestartet. Das Team von Trainer Domenico Tedesco ging zwar mit den namhaften Neuverpflichtungen Salif Sané, Suat Serdar und Mark Uth in die Partie, doch für besonders gute Aktionen sorgten sie nicht.

Stattdessen jubelte der VfL Wolfsburg, John Anthony Brooks traf per Kopf nach einem Eckball (33. Minute). Der Verteidiger stand bei seinem Tor völlig frei - es war ein schwerer Abwehrfehler der drittbesten Defensive der Vorsaison, die in der 65. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste. Matija Nastasic sah wegen groben Foulspiels gegen Wout Weghorst die Rote Karte.

Dann wurde es kurios: Weghorst sah wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit gegen Guido Burgstaller Rot. Doch weil der neue Wolfsburger eher unglücklich mit Burgstaller zusammenstieß, korrigierte Schiedsrichter Patrick Ittrich seine Entscheidung nach Videobeweis und gab ihm die Gelbe Karte (70.). Danach kam Schalke sogar zum Ausgleich durch Nabil Bentaleb (85.), doch sein Elfmetertreffer reichte am Ende nicht. Daniel Ginczek schoss Wolfsburg in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Sieg. Naldo hatte mit einem Stellungsfehler den Gegentreffer begünstigt.

SV Werder Bremen - Hannover 96 1:1 (0:0)

Dreimal in Folge hatte Werder am ersten Bundesligaspieltag kein Tor erzielt und jedes Mal verloren. Jetzt gelang den Bremern wieder ein Treffer - und damit ein Punktgewinn. Hendrik Weydandt, der vor vier Jahren noch in der Kreisliga gespielt hatte, traf nach Vorlage von Ihlas Bebou freistehend vor Werder-Torwart Jiri Pavlenka zur Hannoveraner Führung. Theodor Gebre Selassie gelang der späte Ausgleich (85.). Zuvor hatten Bebou (28.) und Waldemar Anton (63.) für Hannover sowie Ludwig Augustinsson (48.) und Yuya Osako (56.) für Werder jeweils die Führung verpasst.

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1)

Durch die klare Niederlage im Supercup und das Erstrundenaus im DFB-Pokal ging die Eintracht mit dem neuen Trainer Adi Hütter angeschlagen in die neue Saison. Im ersten Ligaspiel holte der Pokalsieger der vergangenen Saison allerdings direkt die ersten drei Punkte. Den ersten Treffer erzielte Sommerzugang Nicolai Müller, nachdem Sebastién Haller einen Pass von Carlos Salcedo sehenswert abgelegt hatte. In der zweiten Hälfte sorgte Haller nach einer schönen Kombination für die Entscheidung. Der SC Freiburg, bei dem Trainer Christain Streich wegen eines Bandscheibenvorfalls fehlte, hat damit seit der Bundesligarückkehr 2016 keines seiner drei Auftaktspiele gewonnen.

Hertha BSC - 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)

Schon in der ersten Pokalrunde gegen Braunschweig war Vedad Ibisevic mit seinem Siegtor Herthas Matchwinner gewesen. Jetzt hat der 33-Jährige die Berliner auch am ersten Bundesligaspieltag zu einem Erfolg gegen Aufsteiger Nürnberg geschossen. Ibisevic traf aus kurzer Distanz nach einer flachen Hereingabe von Valentino Lazaro (27.). Es war das 111. Bundesligator für den Bosnier. Nürnbergs Torwart Fabian Bredlow verhinderte den zweiten Gegentreffer, als er einen Kopfball von Niklas Stark abwehrte. Mikael Ishak vergab die große Chance zum Ausgleich: Er scheiterte mit einem Handelfmeter, verursacht von Karim Rekik, am Berliner Torwart Rune Jarstein (85.).

Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg 1:2 (1:0)

Geführt und am Ende doch verloren: Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat ein erfolgreiches Comeback in der Bundesliga gegen Augsburg verpasst. Es war kein besonders spektakuläres Duell, dafür standen vorab zwei Personalien im Mittelpunkt: Die Trainer beider Klubs hatten sich erst diese Woche für eine Nummer eins entschieden. Michael Rensing steht künftig bei Düsseldorf im Tor, Fabian Giefer geht als Stammekeeper von Augsburg in die neue Saison.

Bitter für den FCA-Schlussmann: Der 28-Jährige leitete Augsburgs Gegentreffer durch Fortuna-Stürmer Benito Raman (39.) mit einem ungenauen Zuspiel ein, anschließend missglückte zudem Jonathan Schmid ein Klärungsversuch. Den Ausgleich erzielte Martin Hinteregger in der zweiten Hälfte per Kopf (57.), André Hahn gelang in der 76. Minute ein weiterer Kopfballtreffer - der Sieg war perfekt.