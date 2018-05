In Hamburg scheint die Stimmung derzeit ausgelassen zu sein. Am Dienstag spendierten die Profis des Hamburger SV ihren Fans am Rande einer Trainingseinheit Eis. Das für Donnerstag geplante Geheimtraining sagte Trainer Christian Titz ab und kündigte stattdessen an, es werde am Himmelsfahrtstag eine öffentliche Trainingseinheit geben. In einer Pressemitteilung des Klubs heißt es: "Alle HSVer" sollen kommen - der Verein setzt auf die Einheit zwischen Mannschaft und Fans.

Anders sieht es beim direkten Konkurrenten aus: Beim VfL Wolfsburg wird vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden zudem vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am letzten Spieltag erhöht. Im Stadion wird am Samstag kein Alkohol ausgeschenkt, Glasflaschen sind rund um die Arena verboten, die Polizei befürchtet Ausschreitungen in Wolfsburg - immerhin geht es (alle Spiele um 15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) um die Frage: Wer steigt in die zweite Liga ab?

Getty Images Maxi Arnold vom VfL Wolfsburg

Wolfsburgs Gegner Köln steht bereits als Schlusslicht und Absteiger fest. Wer als zweites Team direkt absteigt, entscheidet sich zwischen den Wölfen und dem Hamburger SV. Die bessere Ausgangslage hat Wolfsburg, das auf dem Relegationsplatz steht und diesen mit einem Remis absichern würde. Nur bei einer Niederlage gegen Köln und einem gleichzeitigen HSV-Sieg im Heimspiel gegen Mönchengladbach würde der VfL direkt absteigen.

Ob es so kommt? Hier haben Sie die Möglichkeit, über das Saisonende in der Bundesliga zu entscheiden.

