Remis gegen Bundesliga-Aufsteiger Zieler rettet Stuttgart einen Punkt gegen Düsseldorf

Trainer Tayfun Korkut und der VfB Stuttgart warten weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf kam der VfB nicht über ein torloses Remis hinaus und durfte am Ende froh über das Unentschieden sein. Für den Aufsteiger ist es bereits der fünfte Punkt nach vier Spieltagen - ein starker Saisonstart für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel.

Stuttgart steht erst bei zwei Punkten. Gegen Düsseldorf hatte die Mannschaft sogar Glück, dass Torwart Ron-Robert Zieler kurz nach der Pause zwei Großchancen des Gegners (Schuss von Kaan Ayhan, 51. Minute / Kopfball von Marcel Sobottka, 53.) mit starken Reflexen entschärfte. In der Schlussphase wehrte er zudem einen gefährlichen Flachschuss von Alfredo Morales (82.) und Kopfball von Ayhan ab (88.). Insgesamt kam Zieler auf sieben Paraden. Düsseldorf war dem Sieg deutlich näher.

Für Stuttgart ist das Remis enttäuschend, auch für den Trainer. Korkut hatte den VfB im Februar übernommen und in den verbleibenden 13 Partien der vergangenen Bundesligasaison sensationelle 31 Punkte geholt - den Sprung in den Europapokal verpasste Stuttgart nur knapp. Knapp vier Monate später ist die Stimmung deutlich schlechter.

RONALD WITTEK/EPA-EFE/REX/Shutterstock Mario Gomez gegen Düsseldorf

Nach dem ereignisreichen 3:3 des VfB in der Vorwoche gegen Freiburg wurde ein mutiger VfB-Auftritt gegen Fortuna erwartet. Doch das Team versuchte vor allem, Fehler zu vermeiden und kam im Angriff nie in die Tiefe. Die Offensivbemühungen sind schnell erzählt: In der 34. Minute kam Chadrac Akolo aus knapp 15 Metern zum Schuss, Fortuna-Keeper Michael Rensing ließ den Ball nur prallen und Mario Gomez verpasste im Nachsetzen die mögliche Führung.

Es hätte ein besonderer Treffer für Gomez werden können: Ein Tor gegen Düsseldorf und der 33-Jährige hätten gegen jeden der 18 aktuellen Bundesligisten bereits in seiner Karriere getroffen. Doch der Ex-Nationalspieler traf nicht, auch nicht in der zweiten Hälfte.

VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf 0:0

Stuttgart: Zieler - Beck, Baumgartl, Pavard, Emiliano Insua - Ascacibar, Castro (85. Özcan) - Akolo (57. Thommy), Gentner (74. Donis) - Gonzalez, Gomez

Düsseldorf: Rensing - Ayhan, Bodzek, Kaminski - Zimmer, Sobottka, Gießelmann - Matthias Zimmermann, Morales - Ducksch (70. Hennings), Raman (71. Lukebakio)

Schiedsrichter: Robert Hartmann

Gelbe Karten: - / Lukebakio, Bodzek

Zuschauer: 55.000