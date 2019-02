Bundesliga Stuttgart dreht das Spiel gegen Freiburg - und verpasst doch den Sieg

Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg trennen sich in der letzten Partie des 20. Bundesliga-Spieltages 2:2 (0:1). Für die Treffer im Baden-Württemberg-Derby sorgten Freiburgs Janik Haberer (4. Minute) und Florian Niederlechner (90.+4) sowie Emiliano Insua (75.) und Daniel Didavi (83.) für Stuttgart. Der VfB verbleibt nach dem Remis auf Tabellenplatz 16 und hat drei Punkte Rückstand auf den FC Augsburg, der sein Spiel zuvor gegen Mainz gewinnen konnte. Freiburg ist 13.

Die Partie war kaum angepfiffen, da lief der VfB schon einem Rückstand hinterher. Janik Haberer verwandelte nach Vorarbeit von Nils Petersen den ersten Freiburger Torschuss in der vierten Minute zur 1:0-Führung. Zuvor hatte Alexander Esswein für die Hausherren eine Chance im Freiburger Strafraum vergeben (2.).

In der 33. Minute eroberte Esswein den Ball in der eigenen Hälfte, scheiterte aber aus der Distanz an SC-Keeper Alexander Schwolow. Gefährlicher sollte es in der ersten Hälfte für den Torwart der Gäste nicht mehr werden.

Hin und her in Stuttgart in Hälfte zwei

Nach Wiederanpfiff wechselte VfB-Trainer Weinzierl Mario Gomez ein, doch für ein Unentschieden konnte dieser nicht sorgen. Durch Lucas Höler (47.) und Keven Schlotterbeck (60.) hatten hingegen die Gäste die Chance, zum 2:0 zu erhöhen.

Emiliano Insua machte dem zuletzt in vier Spieltagen sieglosen VfB mit seinem Ausgleichstreffer (75.) doch wieder Hoffnung, bevor Daniel Didavi mit seinem Tor in der 83. Minute das Spiel drehte und zum 2:1 traf. Nachdem Gomez wegen eines Ellbogenschlags Gelb-Rot sah (88.), kam Freiburg durch den eingewechselten Niederlechner doch noch zum Ausgleich (90.+4).

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:2 (0:1)

0:1 Haberer (4.)

1:1 Emiliano Insua (75.)

2:1 Daniel Didavi (83.)

2:2 Niederlechner (90.+4)

Stuttgart: Zieler - Pavard, Kabak, Kempf, Emiliano Insua - Gentner, Ascacibar - Esswein (88. Beck), Zuber - Donis (46. Gomez), Gonzalez

Freiburg: Schwolow - Gulde (38. Schlotterbeck), Lienhart, Heintz (84. Niederlechner) - Haberer, Koch, Kübler, Günter - Höler (79. Gondorf), Petersen, Grifo

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Zuschauer: 51.009

Gelb-Rot: Gomez

Gelbe Karten: Donis, Pavard, Kabak