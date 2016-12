Niederländisches Top-Talent Wolfsburg verpflichtet Bazoer

Er soll mithelfen, die sportliche Krise beim VfL Wolfsburg zu stoppen. Der Bundesligist hat den defensiven Mittelfeldspieler Riechedly Bazoer von Ajax Amsterdam verpflichtet. Das bestätigte der VfL. Der Niederländer soll Medienberichten zufolge zwölf Millionen Euro Ablöse kosten und einen Vertrag bis 2021 erhalten.

"Wir haben uns schon lange mit Riechedly Bazoer beschäftigt und sind nun sehr froh, dass er sich trotz weiterer namhafter Angebote für den VfL Wolfsburg entschieden hat - und das auch langfristig", sagte Olaf Rebbe, Sportleiter des Klubs.

Zudem sollen die Wölfe weitere Bonuszahlungen mit Ajax für den 20-Jährigen vereinbart haben. Der bisherige Ajax-Profi kam bereits in der niederländischen Nationalmannschaft zum Einsatz. Im neuen Jahr läuft er für Wolfsburg auf.

Der ehemalige Wolfsburger Sportchef Klaus Allofs war bereits an einer Verpflichtung Bazoers interessiert. Nach der Freistellung des 60-Jährigen hielt der Verein am Plan fest, das niederländische Top-Talent zu verpflichten. Zuletzt war auch über das Interesse anderer Großklubs spekuliert worden, darunter Juventus Turin oder AS Rom.