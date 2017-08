Bundesliga Technikprobleme - Einsatz von Videobeweis am 2. Spieltag unklar

Die Debatte um den Einsatz des Videobeweises geht weiter - befeuert durch neue Meldungen über weitere technische Schwierigkeiten.

So ist der Einsatz des Videobeweises am zweiten Spieltag der Bundesliga noch nicht komplett gesichert. Nach den Pannen am Auftakt-Wochenende seien auch bei weiteren Tests in dieser Woche technische Fehler aufgetreten, berichtete die "Bild"-Zeitung. Projektleiter Hellmut Krug hatte bereits zu Wochenbeginn gesagt: "Wir können nicht Wochen und Wochen so weitermachen. Vor allem für Schiedsrichter ist das unzumutbar."

Am ersten Spieltag konnte der neue Videoassistent in einigen Spielen nur teilweise oder gar nicht eingesetzt werden. Zudem stand die zur Unterstützung bei Abseitsentscheidungen vorgesehene kalibrierte Hilfslinie in den Samstagspielen nicht zur Verfügung. Die Ursache der Probleme ist offiziell noch nicht bekannt. Die zunächst von Krug vermuteten Probleme mit den Glasfaserverbindungen seien jedoch ausgeschlossen worden, berichtet der "Kicker".

Über die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) für diese Woche angekündigten Gespräche mit der Geschäftsführung des Dienstleiters Hawkeye äußerten sich beide Seiten bisher nicht. Ein schneller Wechsel des Anbieters gilt jedoch als kaum möglich.

DFB und Vereine reagieren noch gelassen

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hält die Pannen beim ersten Einsatz des Videobeweises nicht für Wettbewerbsverzerrung. "Wichtig ist, dass klare Fehlentscheidungen vermieden werden und da sind wir auf dem richtigen Weg", sagte Baumann Radio Bremen. Der Manager des Bundesligisten nannte es "unglücklich", dass die Technik zum Saisonauftakt bei einigen Spielen funktioniert hatte und bei manchen nicht. "Wichtig ist, dass man sehr intensiv daran arbeitet, dass es in den nächsten Wochen reibungslos funktioniert", sagte er.

Nach außen hin noch relativ gelassen hat sich DFB-Präsident Reinhard Grindel in dieser Woche gegeben. Er sieht den Videoassistenten trotz der Probleme zum Bundesliga-Start als "äußerst nützlich" an. "Die technischen Pannen sind bedauerlich. Dafür kann die Liga nichts, dafür können auch die Schiedsrichter nichts. Aber dort, wo er funktionierte, wurden klare Entscheidungen getroffen." Er bleibt dabei: "Wenn sich die Technik eingespielt hat, bringt das mehr Gerechtigkeit in den Fußball. Es ist auch ein Beitrag, die Schiedsrichter zu entlasten", sagte Grindel.

DFL-Präsident Reinhard Rauball ist vorsichtiger: "Es ist der Versuch, mehr Gerechtigkeit in die Bundesliga zu bringen. Das ist jetzt eine Phase der Erprobung, und es passieren Dinge, die so nicht vorgesehen sind."

Um Geduld bittet Vorstandschef Heribert Bruchhagen vom Hamburger SV. "Man braucht mindestens ein Jahr, um ein Urteil zu fällen. Es gibt noch zu viele Unwägbarkeiten, die damit einhergehen", sagte er. HSV-Sportchef Jens Todt sagt: "Ich habe mich bekehren lassen. Ich war früher immer gegen den Videobeweis. Heute kann ich sagen: Das ist eine wirkliche Hilfe. So sinkt die Zahl der Fehlentscheidungen." Aber nur, wenn die Technik mitspielt.