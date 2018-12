Die reguläre Spielzeit war bereits seit sechs Minuten abgelaufen, der Ball ruhte etwa 25 Meter vom Tor entfernt und Paco Alcácer nahm vier Schritte Anlauf, um Sekunden später den Freistoß traumhaft zu versenken. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen Moment Anfang Oktober, als der spanische Angreifer Borussia Dortmund zu einem furiosen 4:3-Erfolg gegen den FC Augsburg führte.

Der spektakuläre Last-minute-Sieg des BVB am siebten Spieltag, der Freistoß und damit Alcácers drittes Tor innerhalb von 37 Minuten nach seiner Einwechslung waren einer der Höhepunkte der Hinrunde der Fußball-Bundesliga. Und ein ganz wichtiger Moment für Dortmund auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft. Aber war das Tor auch für Sie der Moment der bisherigen Saison? Hier können Sie Ihren Favoriten küren.

Und so geht's: Wir haben eine Auswahl zusammengestellt und zeigen Ihnen jeweils zwei Fotos. Klicken Sie auf den Moment, der Ihnen eher in Erinnerung geblieben ist, dann bieten wir Ihnen eine neue Alternative an. Am Ende bleibt ein Foto übrig - Ihr Moment der Bundesliga-Hinrunde.