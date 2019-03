1. Für Hecking könnte es eng werden

Borussia Mönchengladbach droht im Saisonendspurt die Luft auszugehen - mal wieder. Mit drei Siegen stark aus der Weihnachtspause gekommen, hakt es nun schon seit fast zwei Monaten gewaltig. Aus den vergangenen sieben Spielen konnte die Borussia nur eins gewinnen, viermal bekam sie drei oder mehr Gegentreffer.

Aber auch offensiv läuft In der Mannschaft von Trainer Dieter Hecking kaum noch etwas zusammen. Seit ebenfalls sieben Spielen erzielte die Borussia nicht mehr als einen Treffer in einem Spiel. Die Mannschaft agiert in den letzten Wochen oft unsicher und ohne Selbstvertrauen. Auch bisherige Leistungsträger wie Alassane Pléa oder Jonas Hofmann schwächeln. Gegen Düsseldorf wechselte Hecking in Thorgan Hazard einen der besten Spieler der Hinrunde bereits vor der Pause aus.

Sascha Steinbach/EPA-EFE/REX Thorgan Hazard (rechts) würdigte seinem Trainer keines Blickes.

Anzeichen für eine Trendwende sind momentan ebenfalls nicht auszumachen. Der Kredit von Trainer Hecking könnte aufgebraucht sein, wenn zum dritten Mal in Folge die Europapokalplätze verfehlt werden.

2. Es ist wichtig, sich hohe Ziele zu stecken

Tiefstapeln ist angesagt in der Bundesliga. Bloß keine zu hohen Ziele stecken, es könnte ja negativ ausgelegt werden. Bei Werder Bremen dachte man vor der Saison anders. Die Verantwortlichen um Trainer Florian Kohfeldt riefen Europa als Saisonziel aus; zuletzt war der Verein 2010 international vertreten. Werder äußerte hohe Ziele statt tiefzustapeln.

David HeckerVID HECKER/EPA-EFE/REX Werder hatte vor der Saison große Ambitionen, zeigt aber auch große Leistungen.

Werder hielt am Ziel selbst dann noch fest, als es kaum mehr erreichbar schien. Bremen hangelte sich von Endspiel um Europa zu Endspiel um Europa. Diese Endspiele brachten die nötige Aggressivität und Leidenschaft in das Bremer Spiel. 4:2 gegen Schalke, 3:1 gegen Leverkusen, jetzt 3:1 gegen Mainz: Werder steht plötzlich auf Rang sechs. Nur wer große Ziele formuliert, kann auch Großes erreichen.

10 – Max Kruse von @werderbremen war seit dem 22. Februar an 10 Bundesliga-Toren beteiligt – Bestwert in allen Top-5-Ligen Europas, vor Lionel Messi (9). Formstark. #svwm05 pic.twitter.com/eHQYCoZEUS — OptaFranz (@OptaFranz) 30. März 2019

Vor allem ein Spieler blüht auf: Max Kruse. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Er hat längst klargestellt, dass er nächstes Jahr international spielen will. Er tut alles dafür, dass er dies in Bremen tun kann. Als Zehner füttert er den pfeilschnellen Milot Rashica mit Pässen oder schließt selbst ab. Auch wegen Kruse darf Bremen träumen.

3. Die Nummer drei, die noch besser wird

RB Leipzig etabliert sich mit dem 5:0 gegen Hertha BSC endgültig als dritte Kraft im deutschen Fußball; nicht nur tabellarisch, wo der Vorsprung auf Gladbach nun fünf Punkte beträgt. Auch die weichen Faktoren sprechen für Ralf Rangnicks Team. Kaum ein Bundesligist ist defensiv derart gut organisiert, mit nur 20 Gegentoren stellt RB die beste Defensive der Liga.

Martin Rose/Getty Images RB Leipzig arbeitet sich immer weiter an Borussia Dortmund und Bayern München heran.

Zudem entfesselte Rangnick gegen Hertha das offensive Talent seines Teams. Das Mittelfeld bestand aus den Kreativköpfen Tyler Adams, 20, Amadou Haidara, 21, und den aus RB Sicht fast schon alten Haudegen Kevin Kampl, 28, und Emil Forsberg, 27. Das junge Mittelfeld bewies eindrucksvoll: RB beherrscht auch Zauberfußball.

Im Sommer übernimmt Julian Nagelsmann das Team. Man darf gespannt sein, zu welchen Höhen der junge Trainer die noch jüngere Truppe führt. Er kann in der kommenden Saison auf dem defensiven Fundament seines Vorgängers aufbauen; eine Facette des Fußballspiels, die eher Nagelsmanns Schwachstelle darstellt. Zugleich steht er für die Entfesselung offensiven Talents, wie sie Rangnick nur selten wagt. Dreifach-Torschütze Yussuf Poulsen, 24, schürt indes die Hoffnung, dass RB selbst einen Abgang von Timo Werner verkraften könnte.

Aktuell ist Leipzig die Nummer drei der Liga. Man braucht nicht viel Fantasie, um zu mutmaßen: Das muss nicht auf ewig so bleiben.