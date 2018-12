Bundesliga-Sieg gegen Düsseldorf Zwei Jokertore beenden Werders Negativserie

Werder Bremen hat seine Negativserie von fünf Bundesligaspielen ohne Sieg beendet. Der Fußballklub gewann zum Auftakt des 14. Spieltags 3:1 (1:1) gegen Fortuna Düsseldorf. Es war ein umkämpftes Duell, das erst in der Schlussphase durch Treffer von Martin Harnik (71. Minute) und den 18 Jahre alten Debütanten Joshua Sargent (78.) entschieden wurde - beide Spieler hatte Werder-Coach Florian Kohfeldt kurz vor ihren Toren eingewechselt. Bremen steht damit vorübergehend auf dem siebten Platz (21 Punkte), Düsseldorf bleibt mit neun Punkten Tabellenletzter.

Kevin Möhwald hatte Werder mit einem traumhaften und platzierten Fernschuss in Führung gebracht (20.) - Düsseldorfs Torwart Michael Rensing war beim 0:1 ohne Abwehrmöglichkeit. Bremen dominierte die Partie auch danach. Besonders auffällig war in dieser Phase Milot Rashica, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand und mit seinem Tempo oft Überzahlsituationen schaffen konnte.

Doch Bremen verpasste ein zweites Tor - und musste in der 42. Minute nach einem Handelfmeter nach Videobeweis den Ausgleich hinnehmen. Schiedsrichter Marco Fritz entschied bei einem Luftzweikampf zwischen Marcin Kaminski und Bremens Sebastian Langkampf auf Handspiel, die Entscheidung ging in Ordnung. Den Strafstoß verwandelte Dodi Lukebakio, der vor zwei Wochen mit einem Dreierpack gegen Bayern München für Aufsehen gesorgt hatte.

Werder war zu Beginn der zweiten Hälfte wieder die engagiertere Mannschaft, doch dann häuften sich die Fehler, die Angriffe wurden unkontrollierter und Großchancen blieben aus. In der 58. Minute wurde es sogar gefährlich, als Düsseldorfs Rouwen Hennings die Führung mit einem Schuss aus 20 Metern nur knapp verpasste. Dann fiel der Siegtreffer durch Harnik. Der Österreicher nutzte einen Abpraller nach einem harten Distanzschuss von Johannes Eggestein. Sargent erzielte seinen Premierentreffer gleich mit seiner ersten Ballaktion in der Bundesliga überhaupt per Kopf.

Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 3:1 (1:1)

1:0 Möhwald (20.)

1:1 Lukebakio (42., Handelfmeter nach Videobeweis)

2:1 Harnik (71.)

3:1 Sargent (78.)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Friedl, Augustinsson - Möhwald (69. J. Eggestein) - M. Eggestein, Klaassen - Rashica (76. Sargent), Pizarro (60. Harnik), Kruse

Fortuna Düsseldorf: Rensing - Matthias Zimmermann, Bormuth, Kaminski, Gießelmann - Bodzek - Zimmer, Stöger, Fink (61. Morales), Usami (46. Hennings) - Lukebakio (87. Raman)

Schiedsrichter: Marco Fritz

Gelbe Karten: Gebre Selassie, Friedl, Rashica / Bormuth, Lukebakio, Zimmermann, Hennings

Zuschauer: 42.100 (ausverkauft)