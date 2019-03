Der Mann des Spiels: In der 62. Minute stoppte RB Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen vor der Fankurve, küsste drei seiner Finger und hielt sie den Zuschauern entgegen. Mit einem wunderschönen Lupfer hatte er unmittelbar zuvor sein drittes Tor erzielt. Eine herausragende Leistung des Dänen.

Das Ergebnis: Zwei weitere Tore für Leipzig schossen Emil Forsberg und Winterzugang Amadou Haidara. Hertha blieb in 90 Minuten ganz ohne Torschuss. Das 5:0 (2:0) können Sie hier im Spielbericht nachlesen.

Danish Dynamite: Mit seinem ersten Treffer gegen Hertha zog er mit Peter Madsen gleich, der als Däne 2003/2004 zuletzt 13 Tore für den VfL Bochum in einer Bundesligasaison erzielen konnte. Nach den Saisontoren 14 und 15 geht es für Poulsen jetzt in Richtung Thomas Christiansen. Der hatte eine Saison vor Madsen ebenfalls für Bochum 21-mal getroffen.

Heimweh: Hatten die mitgereisten Hertha-Fans vor Beginn der Partie nicht. Die 183 Kilometer vom Olympiastadion zur Leipziger Arena bedeuten die kürzeste Auswärtsfahrt für die Berliner Fans. Dementsprechend laut stimmten sie vor der Partie ihre Hymne "nur nach Hause gehen wir nicht" an. Spätestens nach dem Traumtor von Poulsen zum 4:0 hätten die Zuschauer aber vermutlich zu gern den Heimweg angetreten.

Der dreifache Däne Yussuf Poulsen zeigt es an: Dreimal hat er getroffen. Am Ende gewinnen seine Leipziger 5:0 gegen Hertha BSC Berlin und haben den dritten Tabellenplatz vorerst gesichert. Ihr Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach beträgt bereits fünf Punkte. Vor Poulsen kam aber erst mal Emil Forsberg: Der Schwede feierte gegen Hertha seinen zweiten Saisontreffer. Baby-Boom in der Bundesliga? Am Mittag verpasste Marco Reus bereits das BVB-Spiel, weil seine Frau ihr gemeinsames Kind zur Welt brachte. Bei Poulsen hat der Nachwuchs zwar noch Zeit, wird beim 2:0 aber entsprechend angekündigt. Ästhetik hilft nicht immer: Maximilian Mittelstädt in eleganter Pose bei der Ballannahme, aber dem Berliner Spiel hat es wenig geholfen. Hertha brachte es auf sechs Abschlüsse in 90 Minuten, kein Schuss ging auf das gegnerische Tor. Ein weiterer Spitzenwert für Poulsen: Er ist der erste Däne seit Bochums Peter Madsen in der Spielzeit 2003/2004 der in einer Bundesliga-Saison 13 Tore gelingen. Poulsen erzielte gegen Hertha seine Saisontreffer 13, 14 und 15. Das schönste Tor des Abends feierte der Däne mit Timo Werner. Poulsen lupfte den Ball zum 4:0 über den herauslaufenden Rune Jarstein. Der krönende Abschluss war der Treffer von Amadou Haidara in der 64. Minute. Das 5:0 ist die höchste Niederlage der Berliner in der laufenden Saison, zuvor war es ein 3:0 auch gegen Lepizig. Und in der vergangenen Saison war es, wieder gegen Leipzig, ein 2:6. Angstgegner. Für Hertha ist die Niederlage bitter, sie hat aber keine Auswirkungen auf die Tabelle. Die Berliner stehen weiterhin auf dem 10. Platz, allerdings rückt Fortuna Düsseldorf näher heran. Der Rückstand beträgt nur noch einen Punkt.

Der Angstgegner: Im sechsten Spielen gegen Leipzig gab es für Hertha die fünfte Niederlage bei nur einem Sieg. Dabei kassierte das sonst so defensivstarke Berliner Abwehrkonstrukt insgesamt 22 Gegentore.

Diamant: Leipzig spielte im Mittelfeld mit einer Raute. Kevin Kampl, Tyler Adams, Haidara und Emil Forsberg bildeten den Diamanten hinter der Sturmreihe. Dementsprechend glänzten sie: Allein die Passquote von Forsberg lag in der gegnerischen Hälfte bei mehr als 90 Prozent. Neben seinen spielerischen Leistungen lassen auch die Ergebnisse seinen Wert für das Leipziger Spiel bewusst werden. Nach dem er mit Leistenproblemen den Großteil der Hinrunde verpasste, hat Leipzig in der Rückrunde mit Forsberg noch kein Spiel verloren.

Jan Woitas/DPA Nicht nur zu schnell für die Kamera, auch für Herthas Defensive: Yussuf Poulsen lief allen davon und zeigte sich vor dem Tor zudem unnachahmlich cool.

Deuts ches Stürmerduell: Timo Werner und Davie Selke gelten als zwei der hoffnungsvollsten Anwärter auf die Nummer eins im DFB-Sturm. Im direkten Aufeinandertreffen traf zwar keiner der beiden, aber vor allem Werner schaffte durch tiefe Läufe immer wieder gefährliche Situationen vor dem Berliner Tor und Räume für seine Mitspieler. Kurz vor Schluss schoss Selke hingegen eine Hereingabe von Marko Grujic frei vor dem leeren Tor drüber. Punktsieg für Werner.

#RBLBSC Faire Geste II: Der Ex-Leipziger Selke verweigert den Torjubel. Weil er vorher aus fünf Metern über das leere Tor schießt — Sven Goldmann (@SvenGoldmann) 30. März 2019

Der Sündenbock: In der ersten Hälfte agierte Herthas Fabian Lustenberger äußerst unglücklich. Beim ersten Tor der Leipziger wurde er als zentrales Glied der Dreierkette durch einen Flugball von Kevin Kampl überspielt, das zweite leitete er durch einen Ballverlust als letzter Mann direkt ein. Nach dem 3:0 durch Poulsen nahm Hertha-Trainer Pál Dárdai seinen Kapitän vom Platz und stellte auf eine Viererkette um. "Das Problem war nicht nur Lustenberger", sagte Dárdais Co-Trainer Rainer Widmayer in der Halbzeit dem Fernsehsender "Sky". Er sollte recht behalten: Stabilität brachte auch Lustenbergers Auswechslung nicht.

Apropos Dárdai: Der an der Seitenlinie sonst so agile Trainer von Hertha BSC saß nach dem vierten Treffer der Leipziger regungslos auf der Bank. Der Coach ist dafür bekannt, von seinem Team auf dem Platz vor allem Disziplin einzufordern. Die ging den Berlinern in der zweiten Hälfte aber vollständig ab. Dementsprechend bedient war Dárdai auch noch nach der Partie: "Es war die größte Niederlage in meiner Trainerkarriere", sagte er. "Wir haben eine schöne Busfahrt vor uns. Ich will gar nichts erklären, das bringt nichts. Das war alles, nur keine Mannschaft."

RB Leipzig - Hertha BSC 5:0 (2:0)

1:0 Forsberg (17. Minute)

2:0 Poulsen (27.)

3:0 Poulsen (56.)

4:0 Poulsen (62.)

5:0 Haidara (64.)

Leipzig: Gulacsi - Mukiele (65. Laimer), Konate, Orban, Halstenberg - Adams - Haidara, Kampl - Forsberg (75. Sabitzer) - Poulsen (70. Cunha), Timo Werner

Berlin: Jarstein - Stark, Lustenberger (59. Klünter), Rekik - Lazaro, Grujic, Mittelstädt - Arne Maier (77. Skjelbred), Duda - Kalou (75. Leckie), Selke

Schiedsrichter: Sören Storks

Zuschauer: 41.939

Gelbe Karten: Mukiele (3) - Stark (4)