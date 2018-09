Nach Streik des A-Kaders Hallenfußballer sollen Dänemarks EM-Ausschluss verhindern

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft wird am Mittwoch zum Testspiel in der Slowakei sowie vier Tage später in der Nations League gegen Wales ohne sein Stammpersonal antreten. Stattdessen sollen unter anderem Futsal-Spieler (Hallenfußballer) für die Partien nominiert worden sein. Das berichten mehrere dänische Medien übereinstimmend. Der dänische Fußballverband DBU will seinen Kader um 18.30 Uhr offiziell bekanntgeben.

Nach Streitigkeiten um Werbeverträge zwischen dem Verband und den etatmäßigen Nationalspielern war es nicht zu einer Einigung gekommen. (Mehr über den Streit zwischen Verband und A-Kader lesen Sie hier.)

Vom dänischen Verband wurde bereits bestätigt, dass Nationaltrainer Age Hareide das Team bei beiden Spielen nicht betreuen wird. Stattdessen steht der 1992er-Europameister John Jensen, der im Finale gegen Deutschland (2:0) das erste Tor erzielt hatte, an der Seitenlinie. Assistent des ehemaligen HSV-Spielers wird Interims-Co-Trainer Hasse Kuhn sein.

Der dänische A-Kader tritt in der Slowakei nicht an, weil die Spieler sich mit dem Fußballverband über die Ausgestaltung ihrer Verträge streiten. Die Spieler wollen die Möglichkeit haben, individuelle Sponsorenverträge abzuschließen, auch wenn diese in Konkurrenz zum Teamsponsor stehen.

Das Team um Superstar Christian Eriksen hatte dem DBU angeboten, den alten Vertrag noch einen Monat weiterlaufen zu lassen und die Verhandlungen zu vertagen, damit das Testspiel am Mittwoch und das Nations-League-Spiel am Sonntag gegen Wales stattfinden können. Der Verband lehnte dies jedoch ab.

Bei einer Absage des Spiels hätten Dänemark empfindliche Strafen bis hin zum EM-Ausschluss gedroht. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) kündigte bereits an, dass sie ihre Disziplinarkommission einschalten werde, sollte die dänische Nationalmannschaft zu einem Länderspiel nicht antreten.

Interimscoach Jensen will seine Zusage nicht als Affront gegen die Interessen der Nationalspieler verstanden wissen. "Ich hoffe, dass es uns hilft, durch die zwei Spiele zu kommen und dass wir bald eine Lösung finden", sagte Jensen. Dänemark war bei der WM in Russland ins Achtelfinale gekommen und dort am späteren Vize-Weltmeister Kroatien gescheitert.

Zum Aufgebot sollen neben Futsal-Spielern auch Fußballer aus unterklassigen Mannschaften gehören. Wie Drittligist BK Avarta bestätigte, wurde deren 30 Jahre alter Stürmer Christian Offenberg für die beiden Spiele gegen die Slowakei und Wales berufen.