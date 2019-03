EM-Generalprobe Deutsche U 21 gewinnt erstmals in England

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft hat das letzte Testspiel vor der Europameisterschaft 2019 gewonnen. Das Team setzte sich im ausverkauften Stadion von Bournemouth verdient 2:1 (1:1) gegen EM-Mitfavorit England durch und geht mit einer Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage in die Endrunde im Juni in Italien und San Marino. Dort trifft der deutsche Nachwuchs in der Vorrunde auf Dänemark, Serbien und Österreich.

Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund (27. Minute) und Wolfsburgs Felix Uduokhai (90.+1) sorgten mit ihren Toren zudem im siebten Anlauf für den ersten Sieg einer deutschen U 21 in England. Für den amtierenden U-20-Weltmeister traf Dominic Solanke (43.).

Bei der EM-Generalprobe hatte Deutschland deutlich mehr vom Spiel. Zwar gab es anders als beim 2:2 gegen Frankreich fünf Tage zuvor zunächst kaum Chancen. Dafür stand die deutsche Abwehr zumeist sicher.

Nach einer knappen halben Stunde war es Arne Maier (Hertha BSC), der mit einem cleveren Pass aus dem Mittelfeld beide Abwehrreihen der Engländer überspielte, bevor Dahoud aus 16 Metern flach abschloss (27.). Kurz darauf traf Luca Waldschmidt (SC Freiburg) den Innenpfosten (36.), ehe Solanke nach einer unglücklichen Aktion von Maier ausglich. In der zweiten Hälfte fehlte der Partie das Tempo, erst in der Nachspielzeit erzielte Uduokhai den Siegtreffer.

Toptalent von City im DFB-Trikot

Mike Hewitt / Getty Images 31-mal stand er für Englands U-Teams auf dem Platz, nun spielt Lukas Nmecha (M.) für die deutsche U 21.

Bei einem Fünffach-Wechsel nach einer Stunde kam dann auch Lukas Nmecha zu seinem Deutschland-Debüt. Der in Hamburg geborene und in Manchester aufgewachsene Angreifer, der bereits zweimal für City in der Premier League auflief, hatte erst kurz vor Anpfiff seine Spielberechtigung erhalten. Zuvor hatte der 20-Jährige insgesamt 31-mal für Englands U-Teams gespielt und bei der U-19-EM 2017 im Halbfinale und im Endspiel jeweils das Siegtor erzielt.

"Ich sehe Deutschland als meine Heimat an. Bis ich neun Jahre alt war, habe ich in Hamburg gelebt und habe auch heute noch einen großen Bezug zur Stadt und den Leuten", sagte Nmecha vor der Partie.

England - Deutschland 1:2 (1:1)

0:1 Dahoud (27.)

1:1 Solanke (43.)

1:2 Uduokhai (90.+1)

England: Henderson - Walker-Peters, Fry (68. Konsa), Clarke-Salter, Sessegnon (81. Dasvila) - Davies (68. Calvert-Lewin), Dowell (68. Choudhury), Foden - Barnes (81. Lookman), Solanke (81. Maddison), Gray

Deutschland: Müller/Mainz - Henrichs/AS Monaco, Baumgartl/Stuttgart, Uduokhai/Wolfsburg , Mittelstädt/Hertha BSC (59. Klünter/Hertha) - Dahoud/Dortmund (80. Stenzel/Freiburg), Maier/Hertha (59. Löwen/Nürnberg) - Öztunali/Mainz (80. Johannes Eggestein/Bremen), Neuhaus/Mönchengladbach (59. Sabiri/Huddersfield Town), Amiri/Hoffenheim (59. Iyoha/Aue), - Waldschmidt/Freiburg (59. Nmecha/Preston North End)

Schiedsrichter: Marco di Bella (Italien)

Gelbe Karten: - / Amiri, Uduokhai

Zuschauer: 10.942 (ausverkauft)