Die deutschen Fußballerinnen haben ihr Freundschaftsspiel gegen Schweden gewonnen. Die beiden Treffer zum 2:1 (0:0)-Sieg erzielten die eingewechselten Kathrin Hendrich (51. Minute) und Linda Dallmann (65.). Schweden gelang lediglich der Anschlusstreffer durch einen Elfmeter von Caroline Seger (72.). Nach dem 1:0-Erfolg in Frankreich Anfang März war es bereits der zweite Sieg im zweiten Spiel für das Team im WM-Jahr.

Nach einer ersten Hälfte, in der beide Teams viel Einsatz zeigten aber kaum gefährlich in die Strafräume kamen, wurde die Partie im zweiten Durchgang deutlich ruhiger - allerdings fielen nun auch Tore. Die deutsche Trainerin Martina Voss-Tecklenburg wechselte zur Pause Hendrich ein, die schon kurze Zeit später nach einer Ecke freistehend aus fünf Metern zur Führung traf (51.).

Deutschland hatte in der Folge wenig Mühe, die Führung zu verteidigen, weil den Schwedinnen spielerisch kaum etwas einfiel. Alexandra Popp verpasste in der 56. Minute knapp, nachdem Melanie Leupolz sie mit einem starken Pass in die Tiefe geschickt hatte. Nach einer Stunde bewährte sich erneut ein Wechsel von Trainerin Voss-Tecklenburg: Linda Dallman traf vier Minuten nach ihrer Einwechslung zentral aus 18 Metern, nachdem sie kurz weggerutscht war (65.).

Nach einem Foul von Verena Schweers im Strafraum gegen Sofia Jakobsson bekam Schweden einen Elfmeter, Seger traf vom Punkt zum 1:2-Anschluss. Deutschland kam noch mal durch Pauline Bremer zu einer aussichtsreichen Chance, schoss jedoch von der Strafraumkante in die Arme von Torhüterin Hedvig Lindahl (82.). Auch die deutsche Torhüterin Almuth Schult konnte sich noch beweisen und sicherte Deutschland mit einer Parade gegen Anna Anvegard, die aus kurzer Distanz zum Schuss kam, den Sieg (84.).

Schweden - Deutschland 1:2 (0:0)

0:1 Hendrich (51.)

0:2 Dallmann (65.)

1:2 Seger (72.)

Schweden: Lindahl - Fischer (78. Ilestedt), Sembrant, Eriksson - Glas, Rubensson (86. Hurtig), Seger, Andersson (78. Schough) - Asllani, Larsson (64. Anvegard), Rolfö (64. Jakobsson)

Deutschland: Schult - Doorsoun-Khajeh (90. Elsig), Hegering, Schweers - Gwinn (77. Bremer), Magull (76. Lattwein), Leupolz (61. Dallmann), Rauch (46. Hendrich) - Popp, Marozsan, Knaak (61. Oberdorf)

Schiedsrichterin: Lina Lehtovaara (Finnland)

Gelbe Karten: -