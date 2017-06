Länderspiel in Dänemark Kimmich sorgt per Fallrückzieher für spätes Remis

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich in einem Testspiel in Bröndby 1:1 (0:1) von Dänemark getrennt. Christian Eriksen erzielte in der ersten Hälfte die Führung (18. Minute), Joshua Kimmich glich kurz vor Schluss spektakulär aus (88.). Die Begegnung fand zum 25-jährigen Jubiläum des Endspiel-Siegs der Dänen gegen die Deutschen bei der EM 1992 in Schweden statt.

Kurz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino am Samstag (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) und elf Tage vor Beginn des Confed Cups (17. Juni bis 2. Juli) nutzte Joachim Löw das Duell, um viele Spieler zu testen. Gleich sechs feierten ihr Debüt: Kevin Trapp (Paris St.-Germain), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) sowie Sandro Wagner (TSG Hoffenheim) zum Anpfiff und Amin Younes (Ajax Amsterdam), Kerem Demirbay (Hoffenheim) sowie Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) in der zweiten Hälfte.

Dänemark hatte die erste echte Torchance der Partie: Torwart Trapp parierte Jannik Vestergaards Abschluss aus kurzer Distanz nach einer Freistoß-Flanke sehenswert (15.). Die zweite Gelegenheit Dänemarks brachte dann die Führung, als Eriksen einen verunglückten Klärungsversuch von Antonio Rüdiger zum 1:0 nutzte (18.). Kurz zuvor hatte es eine umstrittene Szene im Strafraum der Deutschen gegeben, als Sandro Wagner den Ball mit einem möglichen Handspiel klärte (16.).

Rönnow und Trapp halten stark

Deutschland wurde in der Folge aktiver und hatte immer wieder Abschlüsse. Den Versuch von Wagner nach einem guten Spielzug blockte Vestergaard, Leon Goretzkas Distanzschuss parierte Rönnow (32.). Wenig später traf Goretzka nach gutem Pass von Matthias Ginter den Ball bei einem versuchten Dropkick im Strafraum nicht richtig (33.), dann lenkte Rönnow auch dem Schuss aus der Ferne von Julian Draxler entscheidend ab (35.). Wagner setzte einen Kopfball knapp daneben (40.).

Kurz nach der Pause vergab Dänemark mehrere Chancen auf den zweiten Treffer. Erst setzte Eriksen einen Fernschuss knapp über das Tor (50.), dann lenkte Trapp einen Versuch von Poulsen aus kurzer Distanz an die Latte (53.). Auf der anderen Seite rettete auch Rönnow sein Team erneut: Den Kopfball von Süle hielt der Keeper gut, den von Ginter nach der anstehenden Ecke überragend (59.). Der eingewechselte Emre Can schoss mit einem Schlenzer wenig später knapp daneben (68.). Einen Freistoß von Draxler lenkte Nicolai Jörgensen neben das Tor (75.).

Erst spät in der Schlussphase gelang der Ausgleich: Von Stindl prallte der Ball im Strafraum zu Kimmich, der mit einem Fallrückzieher zum 1:1-Endstand traf (88.)

Dänemark - Deutschland 1:1 (1:0)

1:0 Eriksen (18.)

1:1 Kimmich (88.)

Dänemark: Rönnow - Larsen, Christensen (46. Zanka), Vestergaard, Durmisi (66. Sörensen) - Delaney, Kvist (46. Schöne) - Braithwaite, Eriksen (65. Lerager), Poulsen (76. Viber) - Jörgensen (76. Dolberg)

Deutschland: Trapp - Süle, Rüdiger, Ginter (66. Younes) - Hector (88. Plattenhardt, Kimmich - Goretzka (76. Demirbay), Rudy (59. Can) - Draxler, Stindl - Wagner (67. Brandt)

Gelbe Karten: keine

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Zuschauer: 15.488