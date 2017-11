Testspiel zwischen England und Deutschland Papierflieger gegen die Langeweile

Von wegen Klassiker: England gegen Deutschland - oder auch: einfacher gegen vierfacher Weltmeister, dazu noch in Wembley, dem wohl bekanntesten Stadion der Fußball-Welt. Die Vorfreude auf das Testspiel war groß. Doch die Partie hielt nicht was sie versprach.

Ergebnis: Ein torloses Remis. Hier geht's zum Spielbericht.

Unheimliche Serie: Englands Fußball erlebt momentan einen beispiellosen Höhenflug: Die Junioren-Nationalmannschaften des Landes haben in diesem Jahr nach regulärer Spielzeit noch keine Partie verloren. U17-Weltmeister, U19-Europameister, U20-Weltmeister - in insgesamt 45 Pflichtspielen blieben die Teams ungeschlagen, lediglich die U17 und U21 unterlagen jeweils bei Europameisterschaften nach Elfmeterschießen. Von diesem Lauf will bald auch das A-Team profitieren.

Erste Hälfte: Hoher Aufwand, kein Ertrag - so lassen sich die ersten 45 Minuten in vier Worten zusammenfassen. Bereits nach 90 Sekunden verpasste Abraham in der Mitte nach einer Hereingabe von Jamie Vardy nur knapp die Führung (2. Minute), auf der anderen Seite boten sich Sané (20.), Timo Werner und erneut Sané (22.) beste Einschussmöglichkeiten. Die DFB-Auswahl war besser, hatte jedoch kurz vor dem Pausenpfiff Glück, als Abraham und Vardy weitere Chancen ungenutzt ließen (44.).

Geschichte wiederholt sich nicht: 1966 schoss Geoff Hurst das wohl umstrittenste Tor der Fußballgeschichte. Im WM-Finale zwischen Deutschland und England in Wembley prallte sein Schuss von der Latte auf die Linie, das Schiedsrichtergespann erkannte den Treffer dennoch an. 51 Jahre später hatte Leroy Sané weniger Glück - sein Schuss aus 16 Metern sprang von der Latte knapp vor die Linie. Dank der Torlinientechnologie wird sich die Geschichte (hoffentlich) nicht wiederholen.

Zweite Hälfte: Wenige Sekunden nach Wiederbeginn hatte Vardy mit einem Kopfball die erste Chance im zweiten Durchgang (47.), kurz vor dem Abpfiff hatte Jesse Lingard die letzte (90.+4). Dazwischen agierten beide Teams extrem zurückhaltend, ihnen war anzumerken, dass sie kein unnötiges Risiko eingehen wollten. Die Zuschauer vertrieben sich anders die Zeit.

Langeweile auf den Rängen: Weil die Spieler den Betrieb im Laufe der zweiten Hälfte mehr oder weniger einstellten, suchten die Zuschauer nach Beschäftigungsalternativen: Wie schon im - ebenfalls sehr mäßigen - Länderspiel gegen Slowenien bastelten Fans Papierflieger und warfen diese auf das Feld. Ein ähnlicher Erfolg wie vor vier Wochen war den Zuschauern aber nicht vergönnt (siehe Video).

Premier-League-Dominanz: Englische Profis verlassen die Insel traditionell ungern. Gegen Deutschland standen ausschließlich Spieler aus der Premier League im Kader, auch beim Weltmeister dominierte Englands höchste Spielklasse: Mit Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Ilka Gündogan, Leroy Sané (jeweils Manchester City), Mesut Özil (FC Arsenal) und Emre Can (FC Liverpool) kamen gleich fünf England-Legionäre zum Einsatz.

Erkenntnis? Gibt es nicht. Für die englische Auswahl, die so nie wieder zusammen spielen wird, ohnehin nicht. Deutschland darf hoffen, am kommenden Dienstag gegen Frankreich (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) mehr gefordert zu werden. Ein echter Test war der Klassiker jedenfalls nicht.

England - Deutschland 0:0

England: Pickford - Stones, Jones (ab 25. Gomez), Maguire - Trippier (ab 72. Bertrand), Rose (ab 71. Walker) - Dier, Livermore (ab 86. Cork), Loftus-Cheek - Vardy, Abraham (ab 59. Rashford)

Deutschland: ter Stegen - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Özil, Gündogan (ab 86. Rudy), Halstenberg - Draxler (ab 67. Can), Werner (ab 74. Wagner), Sané (ab 86. Brandt)

Schiedsrichter: Pawel Raczkowski (Polen)

Zuschauer: 81.382

Gelbe Karten: Gomez, Livermore -