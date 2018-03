DFB-Pleite gegen Brasilien Im März wird man nicht Weltmeister

Vor dem Spiel gegen Brasilien war Joachim Löw gefragt worden, ob ihn die öffentliche Kritik von Abwehrchef Jérôme Boateng nach dem 1:1 gegen Spanien gestört habe. "Das geht absolut in Ordnung", hatte der Bundestrainer gesagt, ganz allgemein - um dann vor allem selbstkritische Ansätze zu loben. Darunter dürfte das Fazit von Toni Kroos nach der 0:1-Heimniederlage gegen die Selecão nicht fallen: "Einige hatten heute die Chance, sich zu zeigen", sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid. "Wenn man die Möglichkeit hat, kann man schon eine andere Körpersprache erwarten."

Namen nannte Kroos nicht, aber wer die 90 Minuten in Berlin verfolgt hat, kann problemlos Bezüge herstellen. Torhüter Kevin Trapp erwischte einen ganz schwachen Tag, auch wenn ihn Löw von einer Mitschuld am Treffer von Gabriel Jesus (37. Minute) freisprach. Ilkay Gündogan leistete sich zu viele Ballverluste. Leon Goretzka konnte, wenn auch auf einer Position, die ihm nicht liegt, seine Stärken nie einbringen. Leroy Sané kam über ein paar gute Ansätze nicht hinaus.

Die Liste könnte problemlos verlängert werden, auch um den läuferisch sehr dezent agierenden Kroos. Doch der 28-Jährige ist Stammspieler, er muss sich keine Sorgen um seinen Platz im WM-Kader machen. Anders als Trapp, Goretzka, der defensiv anfällige Linksverteidiger Marvin Plattenhardt oder die eingewechselten Sandro Wagner, Lars Stindl, Niklas Süle und Julian Brandt. Allesamt Confed-Cup-Sieger 2017, als Löw viele Stammspieler schonte und die zweite Reihe zu überzeugen wusste. Und so kann sowohl Boatengs als auch Kroos' Kritik an den Mitspielern auch so verstanden werden: Hey, wenn wir in Russland Weltmeister werden wollen, dann bitte mit möglichst vielen etablierten Haudegen in der Startelf.

Im Moment steht der Klubfußball an erster Stelle

Es stand ohnehin nie zur Debatte, schon vor der WM in Russland einen Umbruch voranzutreiben, auch wenn im aktuellen Kader für die Partien gegen Spanien und Brasilien nur noch acht Weltmeister von 2014 standen. Der größte Erkenntnisgewinn der beiden Spiele ist daher, dass die etablierten Spieler im Machtgefüge der Mannschaft wieder an Wichtigkeit zugelegt haben.

Aus sportlicher Sicht halten sich die Erkenntnisse für den Turnierverlauf in Russland dagegen in Grenzen. Auch wenn die Testspiele gegen zwei andere WM-Mitfavoriten im Vorfeld zu einer echten Standortbestimmung hochgejazzt wurden, kann es zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht anders sein. Es ist März, die Spieler verfolgen in ihren Klubs noch ganz andere Ziele, es konnte nur wenig trainiert werden, zudem standen für Deutschland zwei völlig unterschiedliche Mannschaften auf dem Platz. Seit Löw Bundestrainer ist, gab es im Vorfeld von großen Turnieren insgesamt acht Testspiele in dieser Phase der Saison, davon wurden nur drei gewonnen, bei einem Remis und vier Niederlagen.

"Mir bereitet gar nichts Sorgen", sagte der Bundestrainer. "Ich weiß, was wir können." Er habe schon vorher gewusst, dass noch viel Arbeit anstehe. "Deshalb ist das Trainingslager von gut zwei Wochen so wichtig." In Südtirol wird Löw seine Mannschaft vom 23. Mai an auf Russland einstimmen, dann dürften auch wieder Freistöße und Eckbälle auf dem Trainingsprogramm stehen - diese Stärke kam gegen Spanien und Brasilien überhaupt nicht zum Tragen.

"Das war vorher Quatsch, das ist jetzt Quatsch"

Am 15. Mai muss der Bundestrainer seinen vorläufigen WM-Kader benennen. Bis dahin bleiben noch viele offene Fragen: Erlangt Torhüter Manuel Neuer rechtzeitig die nötige Fitness samt Spielpraxis? Wie viele gelernte Außenverteidiger will Löw mitnehmen? Drängt sich einer aus dem Dortmunder Trio um Mario Götze, Marco Reus und André Schürrle nachhaltig auf? Braucht es in Russland einen, zwei oder doch keinen klassischen Mittelstürmer? Gibt es wieder eine überraschende Nominierung?

Für Kroos ist besonders wichtig, dass in Deutschland das Gerede von der Titelverteidigung aufhört. "Ich wusste es schon vorher, aber wir sind nicht der absolute Favorit auf den WM-Titel", sagte Kroos. "Das war vorher Quatsch, das ist jetzt Quatsch - und nun sehen es vielleicht ein paar mehr."

Wobei das März-Argument auch für alle anderen Teams zählt. Brasilien ist nach dem prestigeträchtigen Erfolg in Berlin genauso wenig alleiniger Top-Favorit wie Spanien nach dem überraschend klaren 6:1-Sieg gegen Argentinien. Es braucht viel mehr, um Weltmeister zu werden.