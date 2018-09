Horst Hrubesch hat seine Mission WM-Qualifikation mit den deutschen Fußball-Frauen mit einem 8:0 (3:0) auf den Färöer Inseln erfolgreich abgeschlossen. Die Olympiasiegerinnen wurden in ihrer Gruppe Erste und fahren zur Weltmeisterschaft im nächsten Jahr nach Frankreich.

Vor rund 700 Zuschauern im Nationalstadion von Torshavn trafen Lea Schüller (3. Minute), Lina Magull (25.) und Leonie Maier (27.) vor der Pause. Nach dem Wechsel schossen Carolin Simon (58., 73.), Magull (68.) und Alexandra Popp (71., 90.+2) die Tore. Hrubesch hatte das Traineramt bei den DFB-Frauen nach der Trennung von Steffi Jones im Frühjahr interimsweise übernommen.

Hrubesch könnte mit einer Bestmarke gehen: Drei Tage nach dem wichtigen 2:0 (1:0) in Island feierte der 67-Jährige seinen fünfen Sieg in Serie und egalisierte so den Startrekord von Silvia Neid aus dem Jahr 2005. Da Nachfolgerin Martina Voss-Tecklenburg noch mit der Schweiz in die Playoffs muss, kann Hrubesch seine Bilanz in den kommenden Testspielen sogar noch ausbauen.

Getty Images Horst Hrubesch mit seinen Spielerinnen

Für die Vorbereitung zur WM ist das für die DFB-Auswahl keine glückliche Situation. "Wir hätten es gerne anders gehabt", sagte Hrubesch in der ARD, freute sich aber erst einmal über die sichere WM-Teilnahme: "Insgesamt können wir mit diesem Spiel zufrieden sein."

Die Fußball-WM findet vom 7. Juni bis zum 7. Juli 2019 statt. Deutschland wurde mit den Siegen 2003 und 2007 bisher zwei Mal Weltmeister.