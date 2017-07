Fußball-EM der Frauen Elfmeter rettet Mitfavorit Frankreich

Die französische Auswahl ist neben dem achtfachen Champion Deutschland der andere große Favorit auf den Europameistertitel. Beim Start ins Turnier haben sich "Les Bleues" allerdings lange schwer getan: Erst vier Minuten vor dem Spielende erzielte Eugénie Le Sommer in Tilburg per Foulelfmeter den entscheidenden Treffer, Frankreich besiegte Island 1:0 (0:0).

In einem temporeichen Spiel waren die Französinnen feldüberlegen und hatten die besseren Chancen, scheiterten aber immer wieder an der isländischen Torhüterin Gudbjörg Gunnarsdottir. Die größte Chance auf die Führung hatte zunächst Wendie Renard, die in der 75. Minute nur die Torlatte traf. Treffsicherer zeigte sich anschließend Le Sommer aus elf Metern. Elin Metta Jensen hatte zuvor Amandine Henry im Strafraum zu Boden gerissen.

Österreich - Schweiz 1:0 (1:0)

Schon am frühen Abend hatte sich Österreich im Auftaktspiel der Gruppe C mit dem gleichen Resultat 1:0 (1:0) gegen die Schweiz durchgesetzt, die von der ehemaligen deutschen Nationalspielerin Martina Voss-Tecklenburg trainiert wird.

AFP Matchwinnerin Nina Burger

Für die Entscheidung im Duell der EM-Neulinge sorgte Nina Burger (15.) vom SC Sand. Die Schweizer Innenverteidigerin Rahel Kiwic von Turbine Potsdam musste nach einer Notbremse (60.) vom Platz. Zum Spielbeginn hatten gleich 18 Spielerinnen auf dem Feld gestanden, die in der deutschen Frauen-Bundesliga unter Vertrag stehen.