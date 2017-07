Fußball-EM der Frauen Niederlande feiert Auftaktsieg gegen Norwegen

Niederlandes Fußball-Frauen haben sich zum Auftakt der Europameisterschaft im eigenen Land gegen Norwegen durchgesetzt. Beim 1:0 (0:0)-Erfolg in Utrecht sorgte Shanice van de Sanden per Kopfball für den einzigen Treffer des Tages (66. Minute).

Die Norwegerinnen, die zuletzt 1987 und 1993 Europameisterinnen geworden waren und auch in diesem Jahr als Mitfavorit gelten, stehen nun unter Druck. In vier Tagen trifft das Team im zweiten Gruppenspiel auf Belgien, anschließend geht es noch gegen Dänemark.

Die Niederländerinnen erwischten vor 21.700 Zuschauern den besseren Start. Bereits nach 30 Sekunden hätte Vivianne Miedema ihr Team in Führung bringen können, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an der stark parierenden Ingrid Hjelmseth. Die Torhüterin vereitelte im ersten Durchgang eine weitere Großchance, indem sie einen Distanzschuss von Lieke Martens über das Tor lenkte (14.).

Norwegens Stürmerin Ada Stolsmo hatte in der Anfangsphase zudem Glück, dass Schiedsrichterin Stephanie Frappart nach einem groben Foulspiel an der Mittellinie auf eine Rote Karte verzichtete (9.). Trotz ihrer Überlegenheit mussten sich die Niederländerinnen bis zur 66. Minute gedulden, ehe sie in Führung gingen. Van de Sanden verwertete eine Flanke aus kurzer Distanz per Kopf.

Auch in der Folge gelang es Norwegen nicht, Gefahr zu entwickeln. Stattdessen offenbarte die Defensive große Schwächen und ließ zahlreiche Chancen zu. Die Gastgeberinnen haben nach dem Sieg gute Chancen zum zweiten Mal in ein EM-Halbfinale einzuziehen. Zuletzt gelang das 2009.